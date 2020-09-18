بعدما ضحك العالم على “هبله” أثناء توقيع اتفاق التطبيع .. عبدالله بن زايد يغرّد بالعبريّة لأبناء عمّه في تل أبيب!

هنأ وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد “أبناء عمومته” الإسرائيليين بمناسبة ما يسمى “عيد رأس السنة العبرية” الذي يصادف اليوم .

وكتب ابن زايد في حسابه الرسمي بـ”تويتر” باللغة العبريّة: “سنة جيدة” .

שנה טובה — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 18, 2020

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

والثلاثاء 15 سبتمبر / ايلول، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وخلال حفل التوقيع، أثار عبدالله بن زايد سخريةواسعة بعدما ارتبك واحتار بشأن مكان توقيعه في وثيقة اتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل.

وأظهرت لقطات خلال الحدث، وزير خارجية الإمارات، تائها لا يعرف أين يضع توقيعه، فاستعان بسيدة تشرف على المراسم، ثم اضطر إلى سؤال الرئيس الأمريكي الذي كان يجاوره، لكنه لم يسعفه، فذهب سائلا نتنياهو.

ومن المفترض أن صياغة نص الاتفاقية يتم تذييلها بأسماء واضحة للدول الموقعة، وهذا يعني أن ابن زايد، لم يعرف قراءة اسم بلده الإمارات.

ولم يفوت مرتادو مواقع التواصل هذه اللقطة، إذ تفاعلوا معها بسخرية وتندر.