مسخرة عبدالله بن زايد في حفل توقيع التطبيع
مسخرة عبدالله بن زايد في حفل توقيع التطبيع
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بعدما ضحك العالم على “هبله” أثناء توقيع اتفاق التطبيع .. عبدالله بن زايد يغرّد بالعبريّة لأبناء عمّه في تل أبيب!

كتب وطن
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هنأ وزير خارجية “أبناء عمومته” الإسرائيليين بمناسبة ما يسمى “عيد رأس السنة العبرية” الذي يصادف اليوم .

وكتب ابن زايد في حسابه الرسمي بـ”تويتر” باللغة العبريّة: “سنة جيدة” .

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

والثلاثاء 15 سبتمبر / ايلول، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي مع في ، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وخلال حفل التوقيع، أثار عبدالله بن زايد سخريةواسعة بعدما ارتبك واحتار بشأن مكان توقيعه في وثيقة اتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل.

وأظهرت لقطات خلال الحدث، وزير خارجية الإمارات، تائها لا يعرف أين يضع توقيعه، فاستعان بسيدة تشرف على المراسم، ثم اضطر إلى سؤال الرئيس الأمريكي الذي كان يجاوره، لكنه لم يسعفه، فذهب سائلا نتنياهو.

ومن المفترض أن صياغة نص الاتفاقية يتم تذييلها بأسماء واضحة للدول الموقعة، وهذا يعني أن ابن زايد، لم يعرف قراءة اسم بلده الإمارات.

ولم يفوت مرتادو مواقع التواصل هذه اللقطة، إذ تفاعلوا معها بسخرية وتندر.

 

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