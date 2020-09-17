هل تفعل عمليات التجميل كل هذا؟.. “فيديو” نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاما ولن تصدقوا أنها هي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو نادر للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التقط لها قبل 28 عاما تحديدا وأظهر الفرق الكبير الذي طرأ على ملامحها حاليا حيث قارن النشطاء شكلها الحالي بهيئتها التي ظهرت بها في الفيديو القديم.

والمقطع الذي صور لهيفاء وانتشر على نطاق واسع منذ أيام تبين أنه تم تسجيله خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 1992 أي قبل أن تحقق هيفاء شهرتها بكثير.

وأظهر المقطع هيفاء وهبي وهي تقف على مسرح المسابقة وتتوجه إلى الحاضرين بالقول: “ليكو، ما شتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان؟”.

وتبين من خلال البحث أنه تم نشر الفيديو في وقت سابق وتحديداً في شهر أبريل 2019 على حساب يهتم بأخبار ملكات جمال لبنان.

ويشار إلى ان هيفاء بدأت رحلتها بالظهور في عدد من الإعلانات ثم في فيديو كليب أغنية “إرضى بالنصيب” للفنان جورج وسوف قبل أن تبدأ مسيرتها الخاصة.

وتواجه اللبنانية هيفاء وهبي فضيحة كبيرة من العيار الثقيل إثر تداول صورة عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في وضع مخل للآداب.

ويذكر أن الأضواء سلطت عليها في الأشهر القليلة الماضية بسبب معركة قضائية جرت بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري الذي اتهمته بالسرقة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك