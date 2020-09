مستشار رفيع لابن زايد يُدعى جمال السويدي.. مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل أول لقاء سري مع الإماراتيين عام 94

أثار جيريمي إيساخاروف السفير الإسرائيلي في ألمانيا جدلا واسعا بعد أن التقط صورتي “سيلفي” مع سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، الأولى وهما يرتديان أقنعة واقية من فيروس كورونا، والثانية بدونها.

وقال سفير إسرائيل لدى ألمانيا معلقا على هذه الصور “نستطيع التقاط الصور علنا من غير أقنعة بعد سنوات من الاتصالات السرية”.

On this day after many years of friendship and discreet contacts, we can now be photographed together without masks – my good friend and colleague Ambassador Yousef al Otaiba ⁦@UAEEmbassyUS⁩ – one of the foremost diplomats I have ever met. pic.twitter.com/dQiuDbwxY0

