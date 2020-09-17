ضاحي خلفان يعشق أحذية الإسرائيليين: انتقادنا لليهود لا معنى له ومخاوف التوسع الإسرائيلي غير مبررة!

أعرب حارس بارات دبي، ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والامن العام في الإمارة، عن عشقه لليهود على حساب المسلمين، قائلاً إن ” انتقاد اليهود لا معنى له، وإذا كان تسعة ملايين يهودي أفضل من 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية.. فالعلة فينا وليست في اليهود”.

وقال خلفان الملقب بـ”المفتش كونان”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ” انتقادنا لليهود لا معنى له.. ومخاوفنا للتوسع الإسرائيلي غير مبررة.. إذا تسعة ملايين يهودي أفضل عن 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية.. فالعلة فينا وليست في اليهود.. لماذا نحن نلقي اللوم دائما على الآخر “.

انتقادنا لليهود لامعنى له ..ومخاوفنا للتوسع الاسرائيلي غير مبررة.. اذا تسعة ملايين يهودي افضل عن 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية..فالعلة فينا وليست في اليهود.. لماذا نحن نلقي اللوم دائما على الآخر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 17, 2020

وأضاف حارس بارات دبي :” السلام ركيزة التنمية.. البعض يقول إن السلام مع إسرائيل لم يخدم الدول التي طبعت من قبل.. ولم يسهم في تنميتها.. نحن أصلا لدينا تنمية قبل السلام.. لكن السلام مع دولة محترمة كإسرائيل يخدم المنطقة “.

السلام ركيزة التنمية….البعض يقول ان السلام مع اسرائيل لم يخدم الدول التي طبعت من قبل….ولم يسهم في تنميتها …نحن اصلا لدينا تنمية قبل السلام…لكن السلام مع دولة محترمة كاسرائيل يخدم المنطقة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 17, 2020

وزاد خلفان قائلاً :” ليس لدى اليهودي أي مشكلة سوى أنه بخيل.. ويحب المال حبا جما.. يقول لي أحد الرفاق عزمني يهودي على إفطار في الفندق.. قال عازمنك.. بعدين اتضح انه يسكن في الفندق على نفقة آخر.. والسكن مع الافطار محسوب على المضيف له.. قرأت كثيرا عن اليهود أكثر ما وجدت في التاريخ من أمور أحدثت ضدهم غضبا في البلدان التي كانوا فيها.. هي أنهم يتحكمون في المال…طيب هذه مسبة.. وإلا شيء زين.. انصح العرب أن يتعلموا من أولاد عمهم الحنكة والدهاء “.

ليس لدى اليهودي أي مشكلة سوى انه بخيل …ويحب المال حبا جما…يقول لي احد الرفاق عزمني يهودي على افطار في الفندق ..قال عازمنك..بعدين اتضح انه يسكن في الفندق على نفقة آخر… والسكن مع الافطار محسوب على المضيف له.🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 17, 2020

قرأت كثيرا عن اليهود اكثر ما وجدت في التاريخ من امور احدثت ضدهم غضبا في البلدان التي كانوا فيها..هي انهم يتحكمون في المال…طيب هذه مسبة..والا شئ زين 🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 17, 2020

انصح العرب ان يتعلموا من اولاد عمهم الحنكة والدهاء.🤣🤣 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 17, 2020

تغريدات ضاحي خلفان، جاءت بعد يومين على توقيع ولي نعمته عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات اتفاقية الذل والعار مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن.

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