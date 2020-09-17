ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

ضاحي خلفان يعشق أحذية الإسرائيليين: انتقادنا لليهود لا معنى له ومخاوف التوسع الإسرائيلي غير مبررة!

كتب وطن
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أعرب حارس بارات ، ، نائب رئيس الشرطة والامن العام في الإمارة، عن عشقه لليهود على حساب المسلمين، قائلاً إن ” انتقاد لا معنى له، وإذا كان تسعة ملايين يهودي أفضل من 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية.. فالعلة فينا وليست في ”.

 

وقال خلفان الملقب بـ”المفتش كونان”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ” انتقادنا لليهود لا معنى له.. ومخاوفنا للتوسع الإسرائيلي غير مبررة.. إذا تسعة ملايين يهودي أفضل عن 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية.. فالعلة فينا وليست في اليهود.. لماذا نحن نلقي اللوم دائما على الآخر “.

 

وأضاف حارس بارات دبي :” السلام ركيزة التنمية.. البعض يقول إن السلام مع لم يخدم الدول التي طبعت من قبل.. ولم يسهم في تنميتها.. نحن أصلا لدينا تنمية قبل السلام.. لكن السلام مع دولة محترمة كإسرائيل يخدم المنطقة “.

 

وزاد خلفان قائلاً :” ليس لدى اليهودي أي مشكلة سوى أنه بخيل.. ويحب المال حبا جما.. يقول لي أحد الرفاق عزمني يهودي على إفطار في الفندق.. قال عازمنك.. بعدين اتضح انه يسكن في الفندق على نفقة آخر.. والسكن مع الافطار محسوب على المضيف له.. قرأت كثيرا عن اليهود أكثر ما وجدت في التاريخ من أمور أحدثت ضدهم غضبا في البلدان التي كانوا فيها.. هي أنهم يتحكمون في المال…طيب هذه مسبة.. وإلا شيء زين.. انصح العرب أن يتعلموا من أولاد عمهم الحنكة والدهاء “.

 

تغريدات ضاحي خلفان، جاءت بعد يومين على توقيع ولي نعمته عبدالله بن زايد وزير خارجية اتفاقية الذل والعار مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن.

 

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