“شاهد” فيفي عبده على البحر بفستان فاضح ووصلة رقص “على واحدة ونص” ونسيت أنها عجوز اقتربت من السبعين!

عادت الراقصة المصرية فيفي عبده لإثارة الجدل مجددا عبر إطلالاتها المثيرة، التي لم تحترم فيها سنها وتصر أن تتصابى وتستعرض جسمها عبر التعري والرقص رغم أنها شارفت على السبعين من عمرها.

وأطلت فيفي عبده ، في صورة جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، وأثارت جدلا واسعا عقب ظهورها على البحر بفستان فاضح أصفر اللون كشف من جسدها أكثر مما ستر.

وتسببت الصورة في انتقادات حادة لها بعدما ظهرت بملابس عارية كشفت أجزاء كبيرة من جسدها، وعلقت عليها بقولها:” يا مساء الفل من الساحل الشمالي بحبكم اوي”

كما نشرت فيفى عبده فيديو جديدًا من عطلتها الصيفية، ظهرت فيه وهي ترقص علي الشاطئ علي انغام اغنية “نسيت الطبطبة” وكانت ترتدي فستانا أسودا عاري الصدر أظهر تفاصيل جسدها.

واعتادت فيفى عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

والجدير بالذكر أن فيفي عبده راقصة شرقية وممثلة مصرية، من مواليد 24 أبريل 1953 ، وُلدتْ لأب يعمل ضابط، وهو من رفض دخولَها عالمِ الفن والرقص فدفعها إلى أن تهرب مع خالها، ثم احترفتهما بعد ذلك.

تزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبري عزة التي دخلت التمثيل، وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات، وزوجها الحالي هو رجل الأعمال الفلسطيني “محمد الديراوي” وأنجبا ابنتهما “هنادي”.

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