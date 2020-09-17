“شاهد” الرعب في السعودية.. النيران التهمت أحراش جبل عمد وحولتها لحمم بركانية والدفاع المدني عاجز لغاية اللحظة

اندلع فجر اليوم الخميس، حريق هائل في جبل عمد في منطقة ميسان التابعة لإمارة مكة بالمملكة العربية السعودية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للحريق عبر هاشتاج #حريق_جبل_عمد، وتظهر خلاله الجبال وقد تحولت لما يُشبه الحمم البركانية، وسط صعوبة السيطرة عليها بسبب وعورة الطريق وكثافة الأشجار.

#حريق_جبل_عمد

ياربي مدري وش سالفة الحرائق!!

الله يحفظ مكة والطائف من كل شر

قلبي معكم طمنونا 😭💔💔💔 pic.twitter.com/LjWokzVbGg — شروق💫 (@io_siox) September 17, 2020

مع شروق صباح هذا اليوم

شاهد : النيران لازالت مستمره في #حريق_جبل_عمد جنوب #الطائف pic.twitter.com/jKSVaZ5qQ5 — اخبار الطائف (@ksa_taiff) September 17, 2020

#حريق_جبل_عمد

الله يكفينا شر الكوارث ماظهر منا وما بطن الخطه ناجحه ومجربه : كل شخص من اهالي المنطقه يستعين بآله الحراثه والجرافات ويسوون طريق يقطعون النار لاتصل للجهه الاخرى الكل لازم يعمل لاتقفو مكتوفي الايدي تحركو احصدو الحشائش سوو زي الطريق كلما وسعتو كان افظل pic.twitter.com/on3CrVl2mt — سحآب (@ssss92061739) September 17, 2020

وأفادت إمارة منطقة مكة المكرمة باندلاع الحريق الضخم في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، فيما باشرت قوات الدفاع المدني في مكافحته.

وأوضح حساب إمارة مكة عبر “تويتر”، أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار فى جبل “عمد” بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة.

#مدني_ميسان

يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار

في جبل " عمد " بمركز ثقيف

.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق#حريق_جبل_عمد pic.twitter.com/je9PMJVq3M — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 16, 2020

وشهدت السعودية الشهر الماضي حريقاً هائلاً اندلع في سوق شهير للأعلاف بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية بالسعودية، مسبباً بحالة من الهلع للمواطنين، خوفاً من حريق على شاكلة ما حدث بمرفأ بيروت.

وأتى الحريق حينها على أكثر من 20 شاحنة محمَّلة بالأعلاف، كما أوردت أن النيران اشتعلت في منطقة صغيرة قبل أن تتسع رقعتها بشكل كبير، بسبب الرياح، لتتحول إلى حريق هائل.

حريق ضخم في السعودية بمنطقة حفر الباطن pic.twitter.com/UzWKJXqVeZ — BLUR. (@Bluurr11) August 5, 2020

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