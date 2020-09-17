حريق جبل عمد
حريق جبل عمد
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“شاهد” الرعب في السعودية.. النيران التهمت أحراش جبل عمد وحولتها لحمم بركانية والدفاع المدني عاجز لغاية اللحظة

كتب وطن
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اندلع فجر اليوم الخميس، حريق هائل في في منطقة ميسان التابعة لإمارة مكة بالمملكة العربية .

 

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للحريق عبر هاشتاج #حريق_جبل_عمد، وتظهر خلاله الجبال وقد تحولت لما يُشبه الحمم البركانية، وسط صعوبة السيطرة عليها بسبب وعورة الطريق وكثافة الأشجار.

 

وأفادت إمارة منطقة باندلاع الحريق الضخم في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، فيما باشرت قوات الدفاع المدني في مكافحته.

 

وأوضح حساب إمارة مكة عبر “تويتر”، أن الحريق اندلع وسط مجموعة من الأشجار فى جبل “عمد” بمحافظة ميسان، فى منطقة مكة المكرمة.

 

وشهدت السعودية الشهر الماضي حريقاً هائلاً اندلع في سوق شهير للأعلاف بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية بالسعودية، مسبباً بحالة من الهلع للمواطنين، خوفاً من حريق على شاكلة ما حدث بمرفأ بيروت.

 

وأتى الحريق حينها على أكثر من 20 شاحنة محمَّلة بالأعلاف، كما أوردت أن النيران اشتعلت في منطقة صغيرة قبل أن تتسع رقعتها بشكل كبير، بسبب الرياح، لتتحول إلى حريق هائل.

 

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