بعد فيديوهات دانا جبر الجنسية.. “شاهد” ممثلة سورية “لم تتعظ” لما حصل لزميلتها وهكذا ظهرت فاتحة صدرها!

أثارت الممثلة السورية ديمة الجندي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة ظهرت بها بإطلالة جريئة لم يعتد الجمهور عليها من قبل.

وظهرت ديما الجندي بالصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي بنطال جينز وتيشرت شفاف يكشف حمالة الصدر تحته، وكانت جزءاً من جلسة تصوير في دبي العام الماضي.

وعلقت ديمة على الصورة قائلة: “صباح الخير للناس العظيمة، أتمنى لكم يوماً جيداً”.

وتحسباً للتعليقات المُسيئة والغاضبة، أغلقت ديمة خاصية التعليقات، لكن حسابات مُتخصصة بأخبار المشاهير نقلت الصورة وفتحت المجال للجمهور للتعبير عن غضبهم من الممثلة السورية، مستنكرين جرأتها خاصة أنها تبلغ من العمر (44 عاماً).

وحذرها آخرون من تعرضها لنفس مصير مواطنتها الممثلة دانا جبر التي تم سرقة صورها الجريئة من هاتفها وفبركتها على مقاطع إباحية فاضحة، ما جعلها تلجأ إلى القضاء الذي كشف أنها مؤامرة ضد ممثلات سوريا، وأن هيا المرعشلي من بين الأهداف.

الجدير بالذكر أن ديمة الجندي كشفت أنها تخضع لعلاج نفسي بعد تعرضها لحادثة كسرت قلبها، وقالت في أحدث لقاء صحفي لها إنها تبكي في بعض الأحيان من الوحدة خاصة بعد إنفصالها عن المخرج فراس دهني.

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