“انتو مش عارفين أنا مين”.. “شاهد” ماذا فعل وافد مصري “غير محترم” مع ضابطان كويتيان أثناء تأدية عملهما!

احتجزت السلطات الأمنية بالكويت وافد مصري في العقد الخامس من عمره بعد اتهامه بإهانة ضابطين يعملان في وزارة الداخلية والعاملين في مرور مبارك الكبير بعبارات مسيئة وتهديد صريح.

ورفع الضابطان في ادارة مرور برتبة رائد، دعوى قضائية ضد المقيم المصري بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية عمله، وأكد شهود صحة الواقعة.

ونقلت صحيفة “الأنباء” عن مصدر أمني قوله إن رائدين في مرور مبارك الكبير أبلغا العمليات بتوقيف وافد أهانهما، وبانتقال دورية أمن تم اقتياد الوافد إلى المخفر، وبسؤال الضابطين قالا إن الوافد تقدم لإنجاز معاملة وتبين أن المعاملة غير مستوفاة، وإذ به يتمسك بإنجاز المعاملة، وحينما تم إبلاغه بعدم إمكانية ذلك وطلبوا منه الانصراف فاجأهم بالقول “انتو مش محترمين.. انتو مش عارفين أنا مين.. أنا همشي المعاملة غصبن عليكو.. ده مش محترم”.

وأثارت الواقعة غضباً بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بترحيل المصري فوراً دون انتظار انتهاء التحقيقات، معتبرين أنه مس بأمن الدولة، وليس بشخص الضابطان.

بس قضيه وغرامه لو مدوه مد علي الأرض وغسلوا شراعه ومن ثم علي اول طائره كان صار عبره لغيره للأسف https://t.co/ADG0LFaR1P — قدساوي (@almutari_faisal) September 16, 2020

ماوراكم رياييل ضابط صار طرطنقي بيد وافد شباب البيئة ينهانون ويُعتدي عليهم من كلب صعيدي والربع يدابچون بمجمع يخالفون من يدخن زقاير ! https://t.co/IqvivJqyrF — ﮼شايب،مشاكس🇰🇼 (@KWUFLAG) September 16, 2020

شوفوا إلى أي مرحلة وصلنا

ضابط بلبسه العسكري يهان من مصري ولايستطيع أن يطرحه أرضاً ويعتقله

رباه إلى أي حال وصلنا إليه من ذل ومهانة أنت أنت

نعم أنت

قويٌ علي وفي الحروب نعامةً عجبي والله!!! https://t.co/LgUULmGUcX — abdullah (@abdulla_424) September 16, 2020

المفروض مافي قضيه ابعاد فوري

لكل وافد يتطاول على رجال الامن

جيش

شرطه

حرس وطني

موظف اثناء العمل

المفروض ابعاد فروي وان اينا كان عمله في الدوله

انت وافد احترم الدوله التي ححلت بها ضيف — اكثركلام الناس في هذا الزمان كالسراب (@cv_901cv) September 16, 2020

العلاج الحقيقي الابعاد الادارى للحفاظ على هيبة المؤسسه الامنيه — التفتلي الحزم بالحق (@lookoutcom) September 16, 2020

وليست المرة الأولى التي يُعربد بها المصريون في الكويت، فقد تداول رواد مواقع التواصل أمس الأربعاء، فيديو لمصريين يعتدون بالضرب على مجموعة الشبان من الجالية الفلبينية في الكويت، ويُطالبونهم بإظهار أوراقهم الرسمية.

تفضلوا وين وصلت الجراءه عندهم تفضلي ياحكومة كثروا منهم والامم المتحدة ماتقول وافدين يعتدون على وافدين بل تقول الكويت وفعايلها فعلاً فعايل حكومتنا اللي مشيختهم pic.twitter.com/nJvApLSLZl — ✳️ 🇺🇸بواحمد🇰🇼 Ⓜ️✈️✈️✈️ (@a7m_abo2) September 16, 2020

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.