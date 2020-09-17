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“انتو مش عارفين أنا مين”.. “شاهد” ماذا فعل وافد مصري “غير محترم” مع ضابطان كويتيان أثناء تأدية عملهما!

كتب وطن
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احتجزت السلطات الأمنية بالكويت في العقد الخامس من عمره بعد اتهامه بإهانة ضابطين يعملان في وزارة الداخلية والعاملين في مرور مبارك الكبير بعبارات مسيئة وتهديد صريح.

 

ورفع الضابطان في ادارة مرور برتبة رائد، دعوى قضائية ضد المقيم المصري بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية عمله، وأكد شهود صحة الواقعة.

 

ونقلت صحيفة “الأنباء” عن مصدر أمني قوله إن رائدين في مرور مبارك الكبير أبلغا العمليات بتوقيف وافد أهانهما، وبانتقال دورية أمن تم اقتياد الوافد إلى المخفر، وبسؤال الضابطين قالا إن الوافد تقدم لإنجاز معاملة وتبين أن المعاملة غير مستوفاة، وإذ به يتمسك بإنجاز المعاملة، وحينما تم إبلاغه بعدم إمكانية ذلك وطلبوا منه الانصراف فاجأهم بالقول “انتو مش محترمين.. انتو مش عارفين أنا مين.. أنا همشي المعاملة غصبن عليكو.. ده مش محترم”.

 

وأثارت الواقعة غضباً بين الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بترحيل المصري فوراً دون انتظار انتهاء التحقيقات، معتبرين أنه مس بأمن الدولة، وليس بشخص الضابطان.

 

وليست المرة الأولى التي يُعربد بها المصريون في ، فقد تداول رواد مواقع التواصل  أمس الأربعاء، فيديو لمصريين يعتدون بالضرب على مجموعة الشبان من الجالية الفلبينية في ، ويُطالبونهم بإظهار أوراقهم الرسمية.

 

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

 

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