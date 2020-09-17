“اللهم إن السرطان أنهكني”.. تفاعل واسع مع آخر كلمات شاب عُماني حارب المرض الخبيث بقوة حتى سلبه كورونا حياته

نعى ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وفاة مواطنهم الشاب سعيد حمدان المعمري، والذي اشتهر بلقب “محارب السرطان” وذلك بعد وفاته على إثر إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد الذي تمكن منه نظرا لضعف مناعته.

وعبر العديد من النشطاء عن حزنهم الكبير لوفاة الشاب العماني سعيد، مشيرين في تعليقاتهم أنه حارب الثلاسيميا (اضطراب دم وراثي) ثم حارب مرض السرطان مرتين، ومات وهو يصارع فيروس كورونا“.

انتقل إلى جوار ربه.. المحارب البطل ( سعيد المعمري)

بعد صراع طويل مع مرض الثلاسيميا ثم سرطان الدم ثم كورونا ،،جعله الله شفاعة له لصبره و رضائه بقدر الله🍃 إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 https://t.co/YPxflxngDW pic.twitter.com/KOiC2gKY6P — S.ALShibli🇴🇲 (@SYASMAL) September 16, 2020

وضمن تغريدات النعي على تويتر كشفت مغردة عمانية تدعى ”رجاء“ تفاصيل من رحلتها مع ”المعمري“.

١٥/٩/٢٠٢٠

المحارب الشُجاع ' سعيد المعمري ' في ذمة لله.

⁃إنا لله وإنا إليهِ لراجعون – اليوم أخذ السرطان شخصاً آخر من أصدقائي المُحاربين، ينتابني الحزن في كل مره، أبكي، يؤلمني قلبي، ولكنني على يقين بأن رحيلهم رحمة من الله عليهم.🙏🏻 -هنا سأكتب حتى تبقى ذِكراه –

ونغمره بالدعوات — Rajaa Al khatriya.🌧 (@r9_a8_) September 15, 2020

وقالت في سلسلة تغريدات لها رصدتها (وطن) إنها زميلته في الكلية وشاركته المرض، وبعد شفائها دأبت على تشجيعه ورفع معنوياته.

أعود للوراء، قبل شهور بالتحديد في ٢٦/١/٢٠٢٠، كان لدي موعد في المستشفى، وكالعادة في وقت الإنتظار أقوم بزيارة المرضى، لعل ذلك يُخفف عليهم ثُقل ما أصابهم، ويمنحهم الأمل. في ذلك اليوم قمت بزيارة المحارب سعيد المعمري، حيث تم إخباري قبل ذلك أنه يدرس في كُليتنا. — Rajaa Al khatriya.🌧 (@r9_a8_) September 15, 2020

ولفتت المغردة العُمانية أيضا إلى معاناة سعيد في أيامه الأخيرة، إذ بقي أشهرا وحيدا في المستشفى بعد أزمة كورونا، قبل أن يصاب به ويقضي عليه بسبب مناعته الضعيفة.

فقمنا بجمع الكثير من الرسائل الورقيه، كتبها طلاب وطالبات كلية صحار، رسائل مليئة بالدعوات، الأمل، والتفاؤل.

وفي يوم ٢٣/٢/٢٠٢٠، ذهبنا نحن طُلاب الكلية وعدد من أصدقائة، نحمل الرسائل، وإبتسامتنا، والنتيجة أننا رأينا إبتسامة سعيد، وفي نهاية ذلك اليوم كان سعيد سعيداً. — Rajaa Al khatriya.🌧 (@r9_a8_) September 15, 2020

وتفاعل ناشطون مع آخر كلمات للشاب العماني المعمري على حسابه بتويتر والتي كان منها تغريدته، التي نشرها بتاريخ 8 يونيو الماضي وجاء نصها:”اللهم إن مرض السرطان أنهكني والعلاج أنهكني أكثر اللهم إشفني بقدرتك وعظمتك وإجعل العافية من نصيبي”

اللهم إن مرض السرطان أنهكني والعلاج أنهكني أكثر اللهم إشفني بقدرتك وعظمتك وإجعل العافية من نصيبي

💔😔 — سعيد المعمري (@Almamri02) June 8, 2020

ودون العديد من النشطاء العمانيين عبر تويتر تغريدات النعي في وفاة سعيد المعمري، سائلين الله أن يتقبله شهيدا حيث مات وهو يصارع المرض الخبيث وأمراض أخرى معه.

انتقل إلى جوار ربه.. المحارب البطل ( سعيد بن حمدان المعمري)

بعد صراع طويل مع مرض الثلاسيميا ثم سرطان الدم ثم كورونا ،،جعله الله شفاعة له لصبره و رضائه بقدر الله🍃 إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 — ساره🎓 (@Sara96_y) September 15, 2020

بالأمس انتقل إلى جوار ربه…

المحارب البطل سعيد بن حمدان المعمري

بعد صراع طويل مع المرض، جعله الله شفاعة له لصبره و رضائه بقدر الله🍃 إنا لله وإنا إليه راجعون 💔 https://t.co/9FKl547Tvh — سمـاح (@sama7_salim0) September 16, 2020

اللهم أنزل نوراً من نورك عليه

اللهم نور له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله

اللهُم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب

ربي اغفرله واجعل الجنة داره وقراره

رحمة الله عليه 💔😭. — _am.78_ (@ab9706113622) September 16, 2020

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