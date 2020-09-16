أولاد الجويني
أولاد الجويني
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“يا بياع القضية يا شاري العمالة “.. “شاهد” كيف صدم التونسيون عشيقة عيال زايد عبير موسى بهذا العمل الفني  

كتب وطن
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ردت فرقة غناء تونسية شعبية، على الهرولة الإماراتية البحرينية للتطبيع مع ، بأغنية وجهتها للمطبعين والمطبلين للتطبيع مع ، معتبرة أن ما أقدمت عليه أبوظبي والمنامة خيانة للقضية الفلسطينية.

 

وأنتجت فرقة التونسية، أغنية رصدتها “وطن”، حملت عنوان “”، موجهةً فيها انتقادات حادة للمطبعين الجدد مع إسرائيل، مشيدةً بالمواقف الفلسطينية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

 

تأتي أغنية فرقة “أولاد الجويني”، وسط دعم شعبي تونسي مستمر للقضية الفلسطينية، تأكيدًا على رافض إعلان العربية المتحدة والبحرين تطبيع علاقتهما مع كيان .

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الأغنية التونسية، معتبرين أنها ابلغ رد على الخياني لأبناء زايد وحكام البحرين.

 

الجدير ذكره، أن الأغنية تأتي رداً على توقيع الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع مع إسرائيل أمس الثلاثاء في برعاية أمريكية، حيث قوبل القرار الإماراتي البحريني برفض عربي فلسطيني للتطبيع دون الوصول لحل للقضية الفلسطينية.

 

وتعتبر النائبة في البرلمان التونسي، ، ذراع عيال زايد في تونس، إذ تحاول جاهدة تمرير اجنداتهم في الدولة الافريقية التي شهدت أولى ثورات الربيع العربي وأطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي وأثارت جنون ولاة نعمته في الخليج فانبروا محاولين تصدير الثورة المضادة بهدف اقصاء الاسلاميين عن سدة الحكم في تونس.

 

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