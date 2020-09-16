“يا بياع القضية يا شاري العمالة “.. “شاهد” كيف صدم التونسيون عشيقة عيال زايد عبير موسى بهذا العمل الفني  

ردت فرقة غناء تونسية شعبية، على الهرولة الإماراتية البحرينية للتطبيع مع إسرائيل، بأغنية وجهتها للمطبعين والمطبلين للتطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن ما أقدمت عليه أبوظبي والمنامة خيانة للقضية الفلسطينية.

وأنتجت فرقة أولاد الجويني التونسية، أغنية رصدتها “وطن”، حملت عنوان “يا بياع القضية يا شاري العمالة”، موجهةً فيها انتقادات حادة للمطبعين الجدد مع إسرائيل، مشيدةً بالمواقف الفلسطينية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

يا بيّاع القضية يا شاري العمالة

يا عربي يا عربيّة فلسطين فيها رجالة🇵🇸 أداء: فرقة أولاد الجويني التونسية pic.twitter.com/cxZGOaSKRw — أغاني فلسطين (@PalestinianSong) September 14, 2020

تأتي أغنية فرقة “أولاد الجويني”، وسط دعم شعبي تونسي مستمر للقضية الفلسطينية، تأكيدًا على رافض إعلان الإمارات العربية المتحدة والبحرين تطبيع علاقتهما مع كيان الاحتلال.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الأغنية التونسية، معتبرين أنها ابلغ رد على التطبيع الخياني لأبناء زايد وحكام البحرين.

شكرا لبث الاغنية حلوة من الفنان الشعبي التونسي فرحات الجويني و الكليب من شاطيء جرجيس جنوب تونس https://t.co/ikU8tKplUt — Moufida 442 (@assaffann) September 14, 2020

تأتي أغنية فرقة "أولاد الجويني"، وسط دعم شعبي تونسي مستمر للقضية الفلسطينية، تأكيدًا على رافض إعلان الإمارات العربية المتحدة والبحرين تطبيع علاقتهما مع كيان الاحتلال. للمزيد: https://t.co/NJxAa93LDV pic.twitter.com/NDbDjSzYkc — مقاطعة (@Boycott4Pal) September 14, 2020

الجدير ذكره، أن الأغنية تأتي رداً على توقيع الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع مع إسرائيل أمس الثلاثاء في البيت الأبيض برعاية أمريكية، حيث قوبل القرار الإماراتي البحريني برفض عربي فلسطيني للتطبيع دون الوصول لحل للقضية الفلسطينية.

وتعتبر النائبة في البرلمان التونسي، عبير موسى، ذراع عيال زايد في تونس، إذ تحاول جاهدة تمرير اجنداتهم في الدولة الافريقية التي شهدت أولى ثورات الربيع العربي وأطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي وأثارت جنون ولاة نعمته في الخليج فانبروا محاولين تصدير الثورة المضادة بهدف اقصاء الاسلاميين عن سدة الحكم في تونس.

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