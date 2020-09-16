وسيم يوسف غلب متحدث الاحتلال و”يرسم” على منصب جديد بتل أبيب.. الإسرائيليون تفاجئوا أنه صهيوني أكثر منهم

دافع الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف بشدّة عن الاحتلال الإسرائيلي، ضمن محاولته خلال الأيام الماضية ومنذ إعلان التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني تبرير قرار سيده ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك عبر تغريدات ينشرها عبر حسابه الشخصي بتويتر وعرضته لهجوم عنيف من قبل النشطاء.

وقال “يوسف” في تغريدات جديدة له اليوم رصدتها “وطن” محاولاً تبرير الخيانة التاريخية ما نصّه: “سأخبركم قصة لمن يُزايد على #معاهدة_السلام بين #البحرين و #الإمارات مع #اسرائيل، إسرائيل لم تدمر سوريا، إسرائيل لم تحرق ليبيا إسرائيل لم تُشتت شعب مصر إسرائيل لم تحطم ليبيا إسرائيل لم تمزق لبنان إلى طوائف – قبل أن تعيبوا #اسرائيل أنظروا إلى أنفسكم بالمرآة يا عرب فالعلة بكم”

سأخبركم قصة لمن يُزايد على #معاهدة_السلام بين #البحرين و #الإمارات مع #اسرائيل

•اسرائيل لم تدمر سوريا

•اسرائيل لم تحرق ليبيا

•اسرائيل لم تُشتت شعب مصر

•اسرائيل لم تحطم ليبيا

•اسرائيل لم تمزق لبنان إلى طوائف

–

قبل أن تعيبوا #اسرائيل أنظروا إلى أنفسكم بالمرآة يا عرب فالعلة بكم — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 16, 2020

وتابع “طبال” عيال زايد الذي محاولا خلط الأمور والتلبيس على متابعيه بأكاذيب وافتراءات: “هل هناك فيديو لـ #حماس أو #الجهاد_الإسلامي وهم يحرقون علم #إيران بسبب ما فعلت بالعراق و سوريا و في الأحواز ؟! وإلا جهاد الولاعات فقط للأعلام العربية”.

هل هناك فيديو لـ #حماس أو #الجهاد_الإسلامي وهم يحرقون علم #إيران بسبب ما فعلت بالعراق و سوريا و في الأحواز ؟!

وإلا جهاد الولاعات فقط للأعلام العربية ؟!!! — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 16, 2020

واستمر في وصلة تطبيله المفضوحة في تغريدة ثالثة قال فيها: لن نبرر لماذا #السلام لمجموعة تربت على فكر #الارهاب و #الدم بل نحن نفرض السلام على الأرض .. مهما ارتفعت أصوات الحاقدين .. من يريد الدمار فليذهب للجحيم .. أما #الإمارات فهي جنة العقلاء و المتحابين”.

لن نبرر لماذا #السلام لمجموعة تربت على فكر #الارهاب و #الدم بل نحن نفرض السلام على الأرض .. مهما ارتفعت أصوات الحاقدين .. من يريد الدمار فليذهب للجحيم .. أما #الإمارات فهي جنة العقلاء و المتحابين .. — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 16, 2020

وزاد محاولاً تبرئة إسرائيل من أي ذنب قد ارتكبته: “أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من أحتضن #حزب_الله أنتم من تسلط بالاعلام على أنفسكم! أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت #داعش وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضا المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل”.

أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من أحتضن #حزب_الله أنتم من تسلط بالاعلام على أنفسكم!

أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت #داعش وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضا

المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 16, 2020

وهاجم ناشطون وسيم يوسف، قائلين إنه بات يتباهى بالانسلاخ عن المبادئ العربية والإسلامية، ويتنكر لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم.

والله المشكلة الأكبر من كل يلي ذكرته حضرتك أنو في اكتر من مليون عربي عاملين لحمار متلك قيمة ومتابعينك…

ومخلينك تفكر حالك شغلة عظيمة..

صدقني المرض والعلة فيك وبكل واحد مقتنع بأفكارك . — Firas Alshater (@Firas_Alshater) September 16, 2020

ومعروف أن وسيم يوسف (أردني الأصل) هو أحد أكثر “الدعاة” الإماراتيين الذين أيدوا اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وسخر حسابه على فيس بوك لتبرير قرار التطبيع منذ اعلان محمد بن زايد له.

صارو اشرف ناس واحترقت الشماعه

تعيد نفس الكلام كل ساعتين…

لاكن لو نذكر سؤآتكم ماراح نخلص

انت من تمادا على الله ورسوله، حرفت الأحاديث ورجعت نكرتها، لونت في كتاب الله.. =رفعت قضيه على دكتوره تغار على الدين

=رفعت قضيه على رجال كبير في العمر دكتور

ولو بيدك سجنت كل شباب الامارات — Al-Binali 🇶🇦 (@AlbinaliQ) September 16, 2020

ومنذ الإعلان عن السلام بين الإمارات والكيان الإسرائيلي في أغسطس /آب الماضي، انطلق وسيم يوسف محاولاً تزيين صورة سيده التي لوثتها الخيانة أمام الشعوب العربية والإسلامية.

وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، قد وقع نيابة عن دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، اتفاقية التطبيع النهائية مع الكيان الإسرائيلي، في البيت الأبيض بواشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك