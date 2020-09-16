“لقمة العيش صعبة”.. مصري يتفاجأ بـ73 مقطعاً إباحياً لزوجته مع 12 رجلاً في دولة خليجية!

اتهم جزار مصري زوجته بالزنا بعد تلقيه عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الزوجة أثناء ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، مع أحد الأشخاص في إحدى الدول الخليجية، أثناء وجود زوجته في الخارج.

وقال الزوج الذي لجأ إلى الشرطة في الدعوى التي أقامها ضد زوجته، إنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في حضن شخص يقيم بمركز الرياض، مشيراً إلى أنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب راغبي المتعة الحرام.

وأوضح الزوج في أقواله التي أوردتها وسائل إعلام محلية، أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج، وأضاف أنه جرى نشر هذه المقاطع والصور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأشار الزوج إلى أنه ارتبط بالمتهمة منذ 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وكشف الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق “واتسآب” مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر بمركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت.

وأشار الزوج إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن “الصور مفبركة” بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج، فعادت الأمور إلى طبيعتها بينهما، ثم أبلغته زوجته بأن فترة إقامتها في الدولة العربية قاربت على الانتهاء، ويتطلب ذلك سفرها لتجديد الإقامة والحصول على مستحقاتها، وبعد موافقته رافقها في السفر، ومكث معها قرابة 30 يومًا، وخلال تلك الفترة راقب عملها بمصنع الملابس، ولم يظهر عليها شيء فعاد إلى مصر.

وقال الزوج إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة جنسية، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار الزوج إلى أن شقيقه تلقى نفس الرسائل على هاتفه، فتوجه إلى المنزل لمواجهتها، فادعت أنها “مفبركة”، ولم يتمالك أعصابه وحاول قتلها، انتقامًا لشرفه، إلا أن بعض الجيران تدخلوا في الوقت المناسب، وفرت زوجته هاربة مع طفلتيهما.

وقررت النيابة العامة ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق معها، كما شكلت لجنة فنية لفحص تلك الفيديوهات والمقاطع الإباحية وتحدد مدى صحتها وهل تخص المتهمة أم أنها مفبركة وأن صورة الزوجة مركبة على تلك المقاطع الإباحية.

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