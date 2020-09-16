صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

“شاهد” مصريون يعربدون في الكويت وينتحلون صفة رجال الأمن وهذا ما فعلوه بعدد من أبناء الجالية الفلبينية!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر الاجتماعي، فيديو لوافدين مصريين يعتدون بالضرب على مجموعة الشبان من في ، ويُطالبونهم بإظهار أوراقهم الرسمية.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، مجموعة مصريين يعتدون على شبان فلبينيين في مسكن جماعي، ويُطالبوهم بأوراق الإقامة وجواز السفر، بينما يصرخ أحد الفلبينيين: “لا تلمسني، سأتصل بالشرطة”.

 

وأثار المقطع غضب المواطنون الكويتيون الذين جددوا مطالبهم بترحيل الجالية المصرية من بلادهم، ملقيين اللوم على الحكومة التي تهاونت معهم إلى درجة تجرأهم على الآخرين، وأخذهم دور الحكومة بحسب تعبيرهم.

 

وكتب أحد المغردين: “ما راح يسون لهم شى ما تجرأوا الا وراهم فاسد وخاين خان بلده علشان الدينار حسبي الله”.

 

وأضاف بتغريدة أخرى: “وينك ياوزير الخارجيه وينكم ياتجار الاقامات وينكم يالمسؤولين الفاسدين شوفوا لي وين وصلتوا البلد لمصالحكم وعلشان الدينار دمرتوا البلد حسبي الله على كل فاسد دمر البلد بلد بلا قوانين المواطن وافد والوافد مواطن”.

 

وتساءل ناشط باسم مبارك السعيد قائلاً: “وينك ياوزارة الداخلية هذا مو اسمه تعدي على حريات الآخرين وإحنا في دولة القانون، وهذا الفعل اللي سواه مو اسمه بالقانون اغتصاب او هتك عرض اليوم على هالوافد المسكين وبكره يمكن يتمادون ويصبح على المواطنين”.

 

وكتب أحمد: “مشاركة السكن وما ادراك ما مشاركة السكن، في بلادهم احد بنود العقد ان العقد يلغى في حالة مشاركة السكن وفي بلادنا يعيثون فالأرض الفساد حسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

وطالبت نوف وزارة الداخلية ترحيل جميع من كانوا في الغرفة من المعتدين، وقالت: “كل اللي بالغرفه ترحيل تعويض للمتضرر”.

 

وفي وقت سابق، رصد الكويتيون وافداً مصرياً يتعامل مع بلادهم وكأنها محافظة تابعة لمصر، وباباً مفتوحاً لاستيطانهم فيها.

 

وظهر المصري بالفيديو وهو يدعو المصريين الذين يريدون الحصول على تأشيرة للكويت بالاتصال به. مضيفاً:” أي أحد في مصر يريد المجيئ إلى الكويت ، أو أي شخص في الكويت يبحث عن شغل آخر. ياريت يكلمني، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونساعده”.

 

الجدير بالذكر أن الخلافات الكويتية – المصرية، أخذت منحى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أطلق ناشطون كويتيون وسم ، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

 

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

 

 

 

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