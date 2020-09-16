“شاهد” مصريون يعربدون في الكويت وينتحلون صفة رجال الأمن وهذا ما فعلوه بعدد من أبناء الجالية الفلبينية!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لوافدين مصريين يعتدون بالضرب على مجموعة الشبان من الجالية الفلبينية في الكويت، ويُطالبونهم بإظهار أوراقهم الرسمية.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، مجموعة مصريين يعتدون على شبان فلبينيين في مسكن جماعي، ويُطالبوهم بأوراق الإقامة وجواز السفر، بينما يصرخ أحد الفلبينيين: “لا تلمسني، سأتصل بالشرطة”.

تفضلوا وين وصلت الجراءه عندهم تفضلي ياحكومة كثروا منهم والامم المتحدة ماتقول وافدين يعتدون على وافدين بل تقول الكويت وفعايلها فعلاً فعايل حكومتنا اللي مشيختهم pic.twitter.com/nJvApLSLZl — ✳️ 🇺🇸بواحمد🇰🇼 Ⓜ️✈️✈️✈️ (@a7m_abo2) September 16, 2020

وأثار المقطع غضب المواطنون الكويتيون الذين جددوا مطالبهم بترحيل الجالية المصرية من بلادهم، ملقيين اللوم على الحكومة التي تهاونت معهم إلى درجة تجرأهم على الآخرين، وأخذهم دور الحكومة بحسب تعبيرهم.

وكتب أحد المغردين: “ما راح يسون لهم شى ما تجرأوا الا وراهم فاسد وخاين خان بلده علشان الدينار حسبي الله”.

ما راح يسون لهم شى ما تجرأوا الا وراهم فاسد وخاين خان بلده علشان الدينار حسبي الله https://t.co/3pBYdyKMZl — كويت العظمى ام الدنيا (@hessah36356147) September 16, 2020

وأضاف بتغريدة أخرى: “وينك ياوزير الخارجيه وينكم ياتجار الاقامات وينكم يالمسؤولين الفاسدين شوفوا لي وين وصلتوا البلد لمصالحكم وعلشان الدينار دمرتوا البلد حسبي الله على كل فاسد دمر البلد بلد بلا قوانين المواطن وافد والوافد مواطن”.

وينك ياوزير الخارجيه وينكم ياتجار الاقامات وينكم يالمسؤولين الفاسدين شوفوا لي وين وصلتوا البلد لمصالحكم وعلشان الدينار دمرتوا البلد حسبي الله على كل فاسد دمر البلد بلد بلا قوانين المواطن وافد والوافد مواطن https://t.co/3pBYdyKMZl — كويت العظمى ام الدنيا (@hessah36356147) September 16, 2020

وتساءل ناشط باسم مبارك السعيد قائلاً: “وينك ياوزارة الداخلية هذا مو اسمه تعدي على حريات الآخرين وإحنا في دولة القانون، وهذا الفعل اللي سواه مو اسمه بالقانون اغتصاب او هتك عرض اليوم على هالوافد المسكين وبكره يمكن يتمادون ويصبح على المواطنين”.

وينك ياوزارة الداخليه هذا مو اسمه تعدي على حريات الاخرين واحنا في دولة القانون وهذا الفعل اللي سواه مو اسمه بالقانون اغتصاب او هتك عرض اليوم على هالوافد المسكين وبكره يمكن يتمادون ويصبح على المواطنين https://t.co/m26FNApgrj — mubarakalsaeed (@mubarak38236102) September 16, 2020

وكتب أحمد: “مشاركة السكن وما ادراك ما مشاركة السكن، في بلادهم احد بنود العقد ان العقد يلغى في حالة مشاركة السكن وفي بلادنا يعيثون فالأرض الفساد حسبنا الله ونعم الوكيل”.

مشاركة السكن وما ادراك ما مشاركة السكن في بلادهم احد بنود العقد ان العقد يلغى في حالة مشاركة السكن وفي بلادنا يعيثون فالارض الفساد حسبنا الله ونعم الوكيل https://t.co/2ser6vmrXY — ahmedalthoferi (@ahmedalthoferi) September 16, 2020

وطالبت نوف وزارة الداخلية ترحيل جميع من كانوا في الغرفة من المعتدين، وقالت: “كل اللي بالغرفه ترحيل تعويض للمتضرر”.

نرجو من وزير الداخليه انس الصالح القبض علي المصري المجرم وتحويله للنيابه ومحاكمته حتي يعرف ان الله حق وجدده. حتي يستفيق من غباوته المصريه ووزيرة الشؤون موفاضيه — أإألعبدلي (@7zNqXP0yrODdRjK) September 16, 2020

للأسف الكويت تحولت إلى مستعمرة مصرية من يضع

القانون مصريين ومن يرتكب الجريمة مصرين ونحن نتفرج يقتحمون سكن الفلبينين يحاولون

اغتصابة وسلبة بالقوة وانتحال صفة رجال الأمن يطلبون إقامتة

شلون يحسون بالأمان الوافدين

المساكين بعد انتشار الفيديو هؤلاء يستحقون الإعدام ! — ✨الكونـت / أدونــيس✨ (@gh000gh) September 16, 2020

وفي وقت سابق، رصد الكويتيون وافداً مصرياً يتعامل مع بلادهم وكأنها محافظة تابعة لمصر، وباباً مفتوحاً لاستيطانهم فيها.

وظهر المصري بالفيديو وهو يدعو المصريين الذين يريدون الحصول على تأشيرة للكويت بالاتصال به. مضيفاً:” أي أحد في مصر يريد المجيئ إلى الكويت ، أو أي شخص في الكويت يبحث عن شغل آخر. ياريت يكلمني، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونساعده”.

هكذا يدخل المصريين الكويت الباب مفتوح للاستيطان في الكويت

كانها محافظة تابعة مصر

مصري يقول من يريد فيزا يتصل فيه pic.twitter.com/esPRjhOGbv — بارق (@bareq400) September 8, 2020

الجدير بالذكر أن الخلافات الكويتية – المصرية، أخذت منحى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أطلق ناشطون كويتيون وسم #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.