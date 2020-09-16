“شاهد” ماذا حصل خلال تكريم نجل ولي عهد الكويت وأثار موجة غضب واسعة.. حضر الأمير الراحل وغاب الأمير الحالي

أثارت صورة جمعت نائب أمير الكويت، نواف الأحمد، بوزير الداخلية أنس الصالح واللواء سالم نواف الأحمد، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في خلفية الصورة المتداولة التي نُشرت بمناسبة تعيين سالم الأحمد رئيساً جديدًا لجهاز أمن الدولة، أمير الكويت السابق الراحل جابر الأحمد، بينما خلت من صورة الأمير الحالي صباح الأحمد، ما أثار علامات الاستفهام لدى الكويتيين، خاصة أنها أتت في وقت حساس كثرت به الشائعات حول صحّة الأمير.

سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ #نواف_الأحمد حفظه الله يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح واللواء سالم النواف الصباح بمناسبة تعيينه رئيساً لجهاز أمن الدولة pic.twitter.com/fiXRGDlnWB — وكالة برلماني 🇰🇼 (@parlmanykw) September 14, 2020

وتساءلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن سبب غياب صورة الشيخ صباح الأحمد، وكتبت في تغريدة رصدتها “وطن”: “الله يرحم الشيخ #جابر_الأحمد برحمته الواسعه بس وين صورة الأمير الحالي الشيخ #صباح_الأحمد ؟!”.

الله يرحم الشيخ #جابر_الأحمد برحمته الواسعه بس وين صورة الأمير الحالي الشيخ #صباح_الأحمد ؟!!! pic.twitter.com/Rua39vcpjG — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 14, 2020

ونشرت السعيد صورة أخرى ظهرت في خلفيتها صورة أمير البلاد صباح الأحمد وأخرى لولي عهده نواف الأحمد، وعلقت: “هكذا تعودنا أن نرى في مقرات القيادة الحكومية”.

سمو الشيخ #صباح_الخالد وخلفة صورة صاحب السمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد وصاحب السمو نائب الأمير الشيخ #نواف_الأحمد هكذا تعودنا أن نرى في مقرات القياده الحكوميه 👍🏻 pic.twitter.com/TgPcuG5VUc — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 14, 2020

وتساءل المواطنون ما إذا كان تعيين نواف الأحمد في هذا المنصب الحساس من قبل والده ولي العهد، طريقاً تمهيدياً لوجه وشكل البلاد المستقبلي.

وما زاد الجدل أن المقار الحكومية في الكويت ترفع صورة الأمير الحالي فقط وولي عهده، دون رفع صورة الأمير السابق الذي أُزيلت صوره من المقار الرسمية قبل 14 عاماً، متسائلين ما إذا كان ظهور صورة الأمير الراجل جابر الصباح ينم عن خلافات غير مُعلنة أم مجرد خطأ عابر.

ولاحقاً، نشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، صورةً جمعت رئيس الوزراء صباح الخالد، ووزير الداخليّة أنس الصباح، وسالم نواف الأحمد رئيس أمن الدولة الجديد، وظهرت هذه المرة في الخلفية صورة صباح الأحمد، على عكس الصورة السابقة.

وفي وقت سابق، زعم الأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدي كوهين، وفاة الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح، في أمريكا التي يتواجد فيها للعلاج منذ شهر تقريباً.

وكتب الإسرائيلي كوهين في تغريدة عبر “تويتر”: “وفاة امير الكويت صباح الاحمد في امريكا قبل قليل عن عمر يناهز ٩١ “.

وترحم رجل المخابرات الاسرائيلية على أمير الكويت قائلاً في تغريدته :” رحمه الله وغفر له وإنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”، مضيفاً :” خالص العزاء لذوي الفقيد وشعب الكويت الذي اسماه (الشقيق).

عاجل وفاة امير الكويت صباح الاحمد في امريكا قبل قليل عن عمر يناهز ٩١ رحمه الله و غفر له و إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون خالص العزاء لذوي الفقيد و شعب الكويت 🇰🇼 الشقيق — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 10, 2020

وكان قد أعلن في الكويت عن تولي ولي العهد نواف الأحمد الصباح بعض الصلاحيات الدستورية الممنوحة لأمير البلاد بشكل مؤقت.

وجاء هذا بعدما أُدخل امير بلاد الكويت الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح، البالغ من العمر 91 عاماً. المستشفى لإجراء ما وصف بالفحوص الطبية قبل سفره إلى الولايات المتحدة الامريكية لاستكمال العلاجات اللازمة له.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح . كشف تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وقال رئيس الوزراء الكويتي، في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي بداية الاسبوع الحالي. إن الحالة الصحية لأمير البلاد في تحسن.

وأضاف الصباح: “آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو. الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن. وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت”.