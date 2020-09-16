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“شاهد” ماذا حصل خلال تكريم نجل ولي عهد الكويت وأثار موجة غضب واسعة.. حضر الأمير الراحل وغاب الأمير الحالي

كتب وطن
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أثارت صورة جمعت نائب ، ، بوزير الداخلية واللواء سالم ، جدلاً واسعاً عبر الاجتماعي.

 

وظهر في خلفية الصورة المتداولة التي نُشرت بمناسبة تعيين سالم الأحمد رئيساً جديدًا لجهاز أمن الدولة، أمير السابق الراحل جابر الأحمد، بينما خلت من صورة الأمير الحالي صباح الأحمد، ما أثار علامات الاستفهام لدى الكويتيين، خاصة أنها أتت في وقت حساس كثرت به الشائعات حول صحّة الأمير.

 

وتساءلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن سبب غياب صورة الشيخ صباح الأحمد، وكتبت في تغريدة رصدتها “وطن”: “الله يرحم الشيخ #جابر_الأحمد برحمته الواسعه بس وين صورة الأمير الحالي الشيخ #صباح_الأحمد ؟!”.

 

ونشرت السعيد صورة أخرى ظهرت في خلفيتها صورة صباح الأحمد وأخرى لولي عهده نواف الأحمد، وعلقت: “هكذا تعودنا أن نرى في مقرات القيادة الحكومية”.

 

وتساءل المواطنون ما إذا كان تعيين نواف الأحمد في هذا المنصب الحساس من قبل والده ولي العهد، طريقاً تمهيدياً لوجه وشكل البلاد المستقبلي.

 

وما زاد الجدل أن المقار الحكومية في الكويت ترفع صورة الأمير الحالي فقط وولي عهده، دون رفع صورة الأمير السابق الذي أُزيلت صوره من المقار الرسمية قبل 14 عاماً، متسائلين ما إذا كان ظهور صورة الأمير الراجل ينم عن خلافات غير مُعلنة أم مجرد خطأ عابر.

 

ولاحقاً، نشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، صورةً  جمعت رئيس الوزراء صباح الخالد، ووزير الداخليّة أنس الصباح، وسالم نواف الأحمد رئيس أمن الدولة الجديد، وظهرت هذه المرة في الخلفية صورة صباح الأحمد، على عكس الصورة السابقة.

 

وفي وقت سابق، زعم الأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدي كوهين، وفاة الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح، في التي يتواجد فيها للعلاج منذ شهر تقريباً.

 

وكتب الإسرائيلي كوهين في تغريدة عبر “تويتر”: “وفاة امير الكويت صباح الاحمد في امريكا قبل قليل عن عمر يناهز ٩١ “.

 

وترحم رجل المخابرات الاسرائيلية على أمير الكويت قائلاً في تغريدته :” رحمه الله وغفر له وإنَّا لله و إنَّا إليه راجعون”، مضيفاً :” خالص العزاء لذوي الفقيد وشعب الكويت الذي اسماه (الشقيق).

 

وكان قد أعلن في الكويت عن تولي ولي العهد نواف الأحمد الصباح بعض الصلاحيات الدستورية الممنوحة لأمير البلاد بشكل مؤقت.

 

وجاء هذا بعدما أُدخل امير بلاد الكويت الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح، البالغ من العمر 91 عاماً. المستشفى لإجراء ما وصف بالفحوص الطبية قبل سفره إلى الولايات المتحدة الامريكية لاستكمال العلاجات اللازمة له.

 

وكان رئيس الوزراء الكويتي، . كشف تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة.

 

وقال رئيس الوزراء الكويتي، في اتصال هاتفي مع التلفزيون الرسمي بداية الاسبوع الحالي. إن الحالة الصحية لأمير البلاد في تحسن.

 

وأضاف الصباح: “آخر تقرير من الفريق الطبي الكويتي المرافق لصاحب السمو. الحمد لله صحة سموه مستقرة وفي تحسن. وندعو الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل وعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت”.

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