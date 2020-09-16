اتفاق التطبيع
اتفاق التطبيع
الهدهد

“شاهد” كيف أهان ترامب بطريق الإمارات عبدالله بن زايد وذيله وزير خارجية البحرين بعد أن ضحك عليهما!

كتب وطن
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أظهرت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إهانة متعمدة من ، للبطريق الاماراتي بطل اتفاق العار والخيانة، ووزير خارجية ، بعد توقيع اتفاقية الإماراتية البحرينية الإسرائيلية.

 

وحسب الصورة المتداولة، رصدتها “وطن”، فقد ظهر ترامب بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي يصعد على درج السلم باتجاه في حين ترك ابن زايد وحيداً على بعد عدة أمتار منه وامامه الزياني وهما يرجفان بعد توقيع اتفاق والعار، بحيث كان يربت بيده على كتف نتنياهو.!

 

وأثارت الصورة المتداولة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك رداً على الثمن البخس الذي باع فيه حكام والبحرين القضيتين العربية والفلسطينية.

 

وشهد البيت الأبيض، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، توقيع اتفاق التطبيع بشكل رسمي بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل، وهو الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي بكونه “عهداً جديداً في الشرق الأوسط”.

 

ووقع نيابة عن الإمارات وزير خارجيتها “عبدالله بن زايد” وعن البحرين وزير خارجيتها “عبد اللطيف بن راشد الزياني”، وعن () رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

فيما يواجه تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل رفضاً شعبياً عربياً واسعاً، بينما تعتبره أبوظبي والمنامة “قراراً سيادياً”.

 

 

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