“شاهد” كيف أهان ترامب بطريق الإمارات عبدالله بن زايد وذيله وزير خارجية البحرين بعد أن ضحك عليهما!

أظهرت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إهانة متعمدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للبطريق الاماراتي عبدالله بن زايد بطل اتفاق العار والخيانة، ووزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني بعد توقيع اتفاقية التطبيع الإماراتية البحرينية الإسرائيلية.

وحسب الصورة المتداولة، رصدتها “وطن”، فقد ظهر ترامب بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصعد على درج السلم باتجاه البيت الأبيض في حين ترك ابن زايد وحيداً على بعد عدة أمتار منه وامامه الزياني وهما يرجفان بعد توقيع اتفاق والعار، بحيث كان يربت بيده على كتف نتنياهو.!

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله ) .#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/AP2okscZZR — عيسى بن ربيعه (@3issaqtr) September 16, 2020

وأثارت الصورة المتداولة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك رداً على الثمن البخس الذي باع فيه حكام الإمارات والبحرين القضيتين العربية والفلسطينية.

ثم قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )

قال تعالى(وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ (18)

قال تعالى(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرسوله وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) — خولة المناعي (@khawlalmannai) September 16, 2020

اذناب طول عمرهم — المــهـــــا 🇶🇦 (@Dreamy_lady1) September 16, 2020

الإماراتي كان منشع عيدو الفيديو وتاكد — borashid87 (@borashid871) September 16, 2020

وشهد البيت الأبيض، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، توقيع اتفاق التطبيع بشكل رسمي بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل، وهو الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي بكونه “عهداً جديداً في الشرق الأوسط”.

ووقع نيابة عن الإمارات وزير خارجيتها “عبدالله بن زايد” وعن البحرين وزير خارجيتها “عبد اللطيف بن راشد الزياني”، وعن (إسرائيل) رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيما يواجه تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل رفضاً شعبياً عربياً واسعاً، بينما تعتبره أبوظبي والمنامة “قراراً سيادياً”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك