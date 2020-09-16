خديجة بن قنة
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“شاهد” خديجة بن قنة تنشر هذا المقطع الغريب لـ السيسي .. من صدمتها أقسمت بالله على هذا الأمر

كتب وطن
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عبرت الإعلامية المعروفة بقناة الجزيرة ، عن صدمتها من مقطع فيديو متداول لجزء من كلمة لرئيس عبد الفتاح السيسي، يحث فيه الشباب المصريين على الهجرة والخروج خارج والعمل في الخارج.

 

وقالت “بن قنة” بعد أن شاركت عبر حسابها الشخصي بتويتر مقطع الفيديو الخاص بالسيسي والذي يتم تداوله بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “والله العظيم هذه أول مرة بحياتي أشوف فيها رئيس دولة يحث مواطنيه على الهجرة والعمل في الخارج.”

 

ويُظهر المقطع حديث السيسي وهو يقول بحضور قيادات الدولة المصرية: “إن ما كنتش أوفرله عمل جوا مصر، أوفرله فرصة عمل برا مصر، بحاجتين خلوا بالكم منهم، كفاءة التعليم، والسلوك، بعيد عن التطرف والمغالاة، أي دولة في العالم النهاردة عدد سكانها ما بيزيدش، دي ناس عايزة ناس تشتغل عندها، بس عايزة منه إيه كفاءته، وأنه ما يجيش يعمل لهم مشاكل، انه يقول لك أنا كذا وأنت كذا”.

 

وتابع السيسي بحديثه: “ودة أحد النقاط الهامة اللي الدول كلها بتشتغل عليها انها تستقطب ناس تشتغل عندها عشان تعوض النمو السكاني بتاعها ويا ترى دة حيسبب لها مشكلة بعدم الاستقرار في بلادها ولا لأ”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع موقف بن قنة معربين عن تعجبهم من حديث السيسي الذي يريد طرد الكفاءة العاملة في بلاده، بعد أن عجز في إيجاد المكان المناسب لهم في مصر.

 

وعلق مغرد آخر بما نصّه: “هل نتوقع منك يا سيسي أن تبرم اتفاقيات مع تلك الدول كي توفر تأشيرات وفرص عمل وتفتح باب الهجرة للشباب المصري في القريب العاجل؟ لان السفارات الأوروبية والأمريكية مكتظة بالطلبات أصلا فما الجديد؟”.

 

 

ولم ينسى السيسي في خطابه اليوم كعادته الإشارة إلى “قوى الشر” التي تتآمر عليه وحملها فشله على كافة الأصعدة، وقال:”في دول شقيقة بتقف جنبنا وتدعمنا، لكن بقول للتانيين، كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا، وخلوا الأموال اللى ربنا رزقكم بيها للبناء مش للهدم، بدل ما يساعدوا بيحاولوا يهدموا البلد.. بيدفعوا فلوس وبيجندوا إعلامهم لهدم مصر.”

 

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