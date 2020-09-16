“شاهد” أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان.. أبكت العمانيين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعا،ً يوثق أول حديث للفنانة العمانية فخرية خميس، بالصوت والصورة والتي كانت قد أعلنت قبل أيام عن إصابتها بفيروس كورونا فضلا عن مرض السرطان الذي تعاني منه.

وظهرت فخرية خميس في مقطع فيديو رصدته “وطن” تعلن فيه عن أنها ستبدأ خلال الأسبوع الجاري بالبدء بعملية العلاج الكيميائي، من مرض السرطان، وذلك بالتزامن مع علاجها من فيروس كورونا.

الفنانه القديرة فخرية خميس تشكر الجميع لدعواتهم الصادقة لها وانا سوف تبدأ بالعلاج قريبا.. شفاها الله وعافها 🤲 pic.twitter.com/LSWeeEWRRm — واجهة عُمان🇴🇲 | SBQ (@SBQ_2) September 16, 2020

وقالت الفنانة العمانية في المقطع ما نصّه: “مساكم سعادة وتوفيق، جزاكم الله كل خير أحبتي الكرام كل الناس الأطياب الخيرين اللي دعوا بشفائي، انا من يومين فقط بالمستشفى، لأنهم يريدون بدء الكيماوي”

وتابعت:”بس اللي عندي الصدر ملتهب خافوا على المناعة، فإن شاء الله كلها أسبوع زمن وأبدأ بالكيماوي، دعواتكم، وجزاكم الله كل خير، الله يشفيني ويشفي كل مريض، يعطيكم العافية وانتبهوا على صحتكم، أحبكم بالله”.

وكان هاشتاق باسم الفنانة العمانية فخرية خميس، قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان قبل عدة أيام، بعد إعلان الأخيرة بإصابتها بفيروس كورونا “كوفيد19″،تزامناً مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

وأرسلت فخرية رسالة صوتية آنذاك إلى الشاعر عبد الرازق الربيعي وحملته نقل رسالة لجمهورها والمتواصلين معها.

وبنبرة تنم عن إرهاق شديد قالت “أصبحت أبا دجلة لا أستطيع الدخول على برنامج المحادثة الواتس أب، من كثرة الرسائل والاتصالات التي تردني وأنا لا استطيع الرد لما أشعر به من تعب وإرهاق، لا استطيع الرد وأنا في هذه الحالة الصحية، أرجو من الجميع التفهم وتقدير وضعي الصحي الحالي”.