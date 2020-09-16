سلطات الكويت جعلت فرحان العلي يندم أشد الندم على “إظهاره عضوه الذكري” ببث مباشر.. عقوبة قاسية صدمته

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم، الأربعاء، بحبس الفنان الباكستاني فرحان العلي، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وجاء حكم المحكمة الكويتية بعد أن وجهت للفنان الباكستاني تهمة نشر فيديو خادش للحياء على تطبيق سناب شات”.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت مع خبر الحكم الصادر بحق الفنان الباكستاني فرحان العلي، معتبرين أنه يجب الضرب بيد من حديد ضد كل من “يشوهون صورة المجتمع الكويتي” على حد قولهم.

المفروض ابعاد كل الممثلين الغير كويتيين الي يشوهون صورة المجتمع الكويتي — عمر العنزي (@ohalenezi) September 16, 2020

طلع باكستاني 🙄 وانا على بالي كويتي — m (@mymw2233) September 16, 2020

مصدق نفسة فنان 😂😂 — Q8بويوسف (@Q810085075) September 16, 2020

ويشار إلى أنه في وقت ماضي أثار الفنان الباكستاني فرحان العلي، موجة من الجدل عقب قيامه بنشر مقطع فيديو له وهو يُظهر عضوه الذكري، فيما قال نشطاء أنه كان في حالة سكر.

ورفضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب إخلاء سبيل قدمه دفاع الفنان الباكستاني فرحان العلي، وقررت تأجيل محاكمته لتقديم المرافعة.

وكان الممثل الباكستاني فرحان العلي قد أنكر خلال تحقيق النيابة معه الاتهامات المسندة إليه مدعياً أن “هاكر” قام بسرقة حسابه في برنامج سنا بشات وبث المقطع الخادش للحياء عبره.

وكان مصدر أمني كويتي رجح أن يتم إبعاد “الكومبارس” فرحان العلي” بعد أن تم إلقاء القبض عليه لحظة وقوع الحادثة، وتوجيه تهم “خدش الحياء العام” له.

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