هل ينجح سلطان عُمان في إقامة دولة مؤسسات.. تقرير فرنسي يكشف تفاصيل أكبر تحول أجراه السلطان هيثم

كشفت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، تفاصيل أكبر تحول تشهده سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم بن طارق وذلك بعد مرحلة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأوضحت الاذاعة في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني، أنه بعد ثمانية أشهر من تسلم السلطان هيثم الحكم في سلطنة عُمان لم يتوقف السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد من إجراء تغييرات كبيرة في الهيكلية السياسية والقانونية للحكم.

وقالت الاذاعة: “المراسيم الجديدة التي وضعت قيد التنفيذ تتركز على الجانب الاقتصادي بشكل كبير، عدا عن التعديل اللافت الذي وضع على التشكيلة الحكومية التي تعمل وفقا لآلية المؤسسات”.

وأوضحت الاذاعة أن “الحكومة الجديدة التي سماها السلطان هيثم بن طارق تزامنت مع اصدار مراسيم عدة قام بموجبها بتقليل عدد الوزراء في التشكيلة الحكومية، من 26 الى 19 وزيرًا”.

وأشارت إلى أن “الحكومة تضمنت شخصيات تكنوقراط مع المحافظة على بعض الوجوه القديمة، مع إعطاء مزيد من السلطة لبعض الوزارات، ما يعزز فكرة دولة المؤسسات، إضافة إلى ذلك فقد أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسومًا سلطانيًا ساميًا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وهو واحد من المراسيم التي تركز على الاقتصاد”.

وبينت أن السلطان هيثم بن طارق قام بتنازله عن ألقاب وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس البنك المركزي، وتقسيمها على مسؤولين بعضهم ليس من أفراد العائلة المالكة، لافتةً إلى أن السلطان ألغى الإشارة إلى قابوس في النشيد الوطني، واستبدلها بكلمات عالمية بدلًا من اسمه.

وأكدت الصحيفة، أنه في 9 آذار /مارس، عيّن السلطان هيثم شقيقه شهاب بن طارق؛ نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ليحل عمليًا محل الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، بدر بن سعود البوسعيدي.

الجدير ذكره، أن سلطنة عمان تسجل أرقاماً قياسية على المستوى العالمي في جودة الأداء الحكومي، علاوة على إجراء السلطان هيثم بن طارق إصلاحات كثيرة ومهمة منذ تسلمه الحكم خلفاً للسلطان قابوس.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك