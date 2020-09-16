“بعد الأوضاع المخلة والحضن الدافئ”.. “شاهد” هيفاء وهبي “على طبيعتها” في الاستديو!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي داخل استديو التسجيل تضع صوتها على أغنية جديدة لم تكشف عن تفاصيلها.

وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي بنطال جينز ممزق بشكل كبير، يُظهر فخذيها بشكل واضح، وما لفت نظر الجمهور هو وقوفها حافية القدمين أثناء التسجيل.

#هيفاء_وهبي تنشر فيديو أثناء تواجدها في الاستوديو.. ماذا تحضر يا ترى؟@HaifaWehbe pic.twitter.com/HGnZqhS9GJ — Star FM UAE (@StarfmUAE) September 14, 2020

وكانت هيفاء وهبي قد وقعت في فضيحة جديدة بعدما سربت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” أربعة صور لها وهي شبه عارية.

وظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في الصور المسربة بالمايوه وحمالة الصدر فقط، وذلك بعد ظهورها بفيديو جمعها بمعتصم النهار وهما يتهيأن لتبادل القبلات فيما بينهما خلال تصوير أحد المقاطع في مسلسل “أسود الفتح”، والذي عمل على تأليفه الفنان أمين جمال، والمخرج كريم العدل.

وارفقت هيفاء الفيديو برسالة تحمل كلمات معاني الحب والغزل بالفنان السوري قائلة: “قمرين دول ولا عينيك، ممثل هادئ ومحترم ويليق فيك النجاح، وسيم جداً”.

وتواجه اللبنانية هيفاء وهبي فضيحة كبيرة من العيار الثقيل إثر تداول صورة عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي في وضع مخل للآداب.

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