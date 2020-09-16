الاستهتار وصل إلى نواب الكويت.. صفاء الهاشم “تتحسبن” على زملائها في مجلس الأمة بعد أن نقلوا لها فيروس كورونا!

فتحت النائبة الكويتية صفاء الهاشم النار على نواب آخرون بعد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، مُتهمةً إياهم بالإهمال الذي تسبب بمرضها ونقل الفيروس إليها.

وكتبت صفاء الهاشم في تغريدة لها عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “احترمت وما زلت، كل الاشتراطات والاحترازات الصحية، وأطيع الأوامر الصحية ولم أتواجد في تجمعات. حريصة على الكمامة والابتعاد لمسافات”.

وتابعت: “غضبي ينبع من قلة الاهتمام لدى الآخرين من النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر الجلسة!! معرضا حياتنا وحياة أسرنا للخطر. حسبي الله ونعم الوكيل”.

إحترمت ومازلت كل الاشتراطات والاحترازات الصحية، وأطيع الأوامر الصحية ولم أتواجد فى تجمعات .

حريصة على الكمام والابتعاد لمسافات.

غضبي ينبع من قلة الاهتمام لدى الآخرين من النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر للجلسة!! معرضاً حياتنا وحياة أسرنا للخطر. حسبي الله ونعم الوكيل. — safa Alhashem (@safaalhashem) September 15, 2020

وسخر المغردون من اتهامها لنواب آخرين بنقل المرض إليها، وأعادوا نشر صورها في مجلس النواب وهي تزيح الكمامة عن أنفها وفمها، بينما جميع من حولها يضعون الكمامة بالشكل الصحيح، ملقين اللوم عليها في إصابتها.

ما تلبسين الكمام عدل بالإجتماعات بعدين تقطينها براس النواب 🙄 pic.twitter.com/Z2XPiOoF2Q — متقاعدين الكويت 🇰🇼 (@KuwaitRetirees) September 15, 2020

وايد ناس الاحظهم انهم شايلين الكمام لا شعوريا

ويتم يعتقد ان ما نزعة

هالظاهرة تحتاج دراسة pic.twitter.com/dSjlxhqGyc — Sa Tendail (@sa_Tendail) September 15, 2020

اخت صفاء مجرد تنزيل الكمام هذا يجعلج معرضة للفايرس وانا شفت لك اكثر من صورة بالمجلس منزلة الكمام .. كلنا نعتقد أن احنا ملتزمين لكن لما نفكر شوي نلقى ان تساهلنا بنقطة مو على البال وكانت الثغرة اللي ينفذ منها الفايرس — ★~ q8 ~ ★ (@bilasan) September 15, 2020

والصور المنشورة لك تقول العكس pic.twitter.com/UEYvRMz4Yw — Dr MKMK (@mka1254) September 15, 2020

وكانت “الهاشم” قد أعلنت أول أمس الاثنين إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر “انستجرام”: “ظهرت نتيجة فحص كورونا إيجابية. الحمدالله على كل حال. يا رب تحفظ لي أختي وداد وتحميها من كل شر”.

وصرحت الهاشم في لقاء مع الإعلام المحلي أنها عزلت نفسها، بعد ما تبين أن نتيجة فحصها إيجابية، لكنها قلقة على شقيقتها الأكبر كون صحتها ضعيفة.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أكد في وقت سابق إصابة أكثر من خمسة نواب بكورونا، وتأجيل الجلسات لمدة أسبوع، وفحص جميع أعضاء المجلس، ابتداءً من يوم السبت المقبل.

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