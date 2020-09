الاستهتار وصل إلى نواب الكويت.. صفاء الهاشم “تتحسبن” على زملائها في مجلس الأمة بعد أن نقلوا لها فيروس كورونا!

View this post on Instagram

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق الله العظيم ظهرت نتيجة فحص كورونا إيجابية. الحمدالله على كل حال . يارب تحفظ لى أختى وداد وتحميها من كل شر .🙏🏼💕