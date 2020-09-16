صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
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الاستهتار وصل إلى نواب الكويت.. صفاء الهاشم “تتحسبن” على زملائها في مجلس الأمة بعد أن نقلوا لها فيروس كورونا!

كتب وطن
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فتحت النائبة الكويتية النار على نواب آخرون بعد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، مُتهمةً إياهم بالإهمال الذي تسبب بمرضها ونقل الفيروس إليها.

 

وكتبت صفاء الهاشم في تغريدة لها عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “احترمت وما زلت، كل الاشتراطات والاحترازات الصحية، وأطيع الأوامر الصحية ولم أتواجد في تجمعات. حريصة على الكمامة والابتعاد لمسافات”.

 

وتابعت: “غضبي ينبع من قلة الاهتمام لدى الآخرين من النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر الجلسة!! معرضا حياتنا وحياة أسرنا للخطر. حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

وسخر المغردون من اتهامها لنواب آخرين بنقل المرض إليها، وأعادوا نشر صورها في مجلس النواب وهي تزيح الكمامة عن أنفها وفمها، بينما جميع من حولها يضعون الكمامة بالشكل الصحيح، ملقين اللوم عليها في إصابتها.

 

وكانت “الهاشم” قد أعلنت أول أمس الاثنين إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر “انستجرام”: “ظهرت نتيجة فحص كورونا إيجابية. الحمدالله على كل حال. يا رب تحفظ لي أختي وداد وتحميها من كل شر”.

 

وصرحت الهاشم في لقاء مع الإعلام المحلي أنها عزلت نفسها، بعد ما تبين أن نتيجة فحصها إيجابية، لكنها قلقة على شقيقتها الأكبر كون صحتها ضعيفة.

 

الجدير بالذكر أن رئيس مرزوق الغانم، أكد في وقت سابق إصابة أكثر من خمسة نواب بكورونا، وتأجيل الجلسات لمدة أسبوع، وفحص جميع أعضاء المجلس، ابتداءً من يوم السبت المقبل.

 

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