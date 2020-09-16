الأمير علي يُصعب موقف أخيه ملك الأردن ويبصق في وجه عيال زايد مجددا.. هل يمسح تغريدته هذه المرة أيضا؟

عاد الأمير علي بن الحسين، اخو ملك الأردن عبدالله الثاني، لانتقاد خيانة الإمارات مجددا ومعها البحرين هذه المرة بعد أيام قليلة من انتقاد سابق له لاتفاق التطبيع الذي أبره عيال زايد وتسبب انتقاده هذا في أزمة دبلوماسية وأجبره شقيقه عاهل الأردن على حذف تغريدته إرضاء لمحمد بن زايد.

هذه المرة علق الأمير الأردني والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني على إحدى الصور التي تظهر ممثلي الأطراف الأربعة الموقعة على اتفاق السلام المزعوم في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

الأمير علي بن الحسين أعاد نشر صورة نشرها دانيال سكافينو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للاتصالات ومدير وسائل التواصل الاجتماعي.

Congrats, love the face masks and the social distancing. How incredibly responsible — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) September 16, 2020

وأرفقها بالكلمات التالية:”تهاني… أحب الأقنعة والتباعد الاجتماعي، يا له من تصرف مسؤول بشكل لا يصدق”، في إشارة ساخرة على ما يبدو من ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والبحرين عبد اللطيف الزياني، على شرفة البيت الأبيض بلا كمامات.

وكان الأمير علي أثار الجدل عند إعلان الإمارات التطبيع مع الاحتلال في آب/ أغسطس الماضي، إذ شارك مقالا للأكاديمي والمؤرخ البريطاني في جامعة أوكسفورد، آفي شليم، على موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، ينتقد فيه التطبيع مع إسرائيل، وتبريرات أبوظبي، قبل أن يتراجع لاحقا ويحذف التغريدة بعد أنباء عن تحرك إماراتي واتصالات أردنية لتجنب نشوب خلاف بين البلدين.

ولم يتراجع الأمير علي عن تغريدته مباشرة حينها، إذ حذف صورة المقال (الدهس على صورة محمد بن زايد)، قبل أن يحذف رابط المقال كاملا بعد ذلك.

وكانت مصادر كشفت أن العاهل الأردني هو من تدخل شخصيا وأجبر أخيه على حذف تغريدته، التي أغضبت الإمارات وحاكمها الفعلي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

يذكر أن الموقف الأردني من الاتفاق جاء مشروطا بما “ستقوم به إسرائيل”، وقال وزير خارجية المملكة أيمن الصفدي “إن أثر الاتفاق على جهود تحقيق السلام سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل”، إلا أن الأمير انتقد التطبيع علنا.

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