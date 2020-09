الأمير علي يُصعب موقف أخيه ملك الأردن ويبصق في وجه عيال زايد مجددا.. هل يمسح تغريدته هذه المرة أيضا؟

عاد الأمير علي بن الحسين، اخو ملك الأردن عبدالله الثاني، لانتقاد خيانة الإمارات مجددا ومعها البحرين هذه المرة بعد أيام قليلة من انتقاد سابق له لاتفاق التطبيع الذي أبره عيال زايد وتسبب انتقاده هذا في أزمة دبلوماسية وأجبره شقيقه عاهل الأردن على حذف تغريدته إرضاء لمحمد بن زايد.

هذه المرة علق الأمير الأردني والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني على إحدى الصور التي تظهر ممثلي الأطراف الأربعة الموقعة على اتفاق السلام المزعوم في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

الأمير علي بن الحسين أعاد نشر صورة نشرها دانيال سكافينو، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للاتصالات ومدير وسائل التواصل الاجتماعي.

Congrats, love the face masks and the social distancing. How incredibly responsible

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) September 16, 2020