“اعوذ بالله من غضب الله” … هند القحطاني تستفز المتابعين بهذا الفيديو بعد مقاطع العري والرقص!

تعرضت السعودية هند القحطاني إلى هجوم حاد من المُتابعين بعد حديثها عن النقاب، وموقفها منه.

وقالت هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات”، رصدته “وطن”: “خنقة الكمامة أموت منها، تذكرني بالنقاب، شيء خنقة أموت نفسياً أتعب أتجنن، أتجنن من شيء اسمه كمامة”.

وتابعت: “تسببلي غلقة أه زي ماقلتلكم تذكرني بالنقاب، وأنا طول عمري ألبس نقاب في السعودية، ما شلته إلا لما جيت أمريكا”.

وكتبت إحدى المُتابعات في ردها على هند القحطاني: “تذكري خنقه القبر، ياليت على النقاب بس انتي”.

وعلقت أخرى: “اعوذ بالله من غضب الله، النقاب عز للمسلمة وحشمه ما يكره الا شيطان”.

وانتقدها آخر قائلاً: “ذبحونا بكلمة حرية وحرية وآخر شيء تشتغل “بعرض جسدها”، اتجهت لأقدم صورة من صور العبودية، هذي هي النسوية السعودية”.

وكشفت هند القحطاني في وقت سابق حقيقة هروبها من منزل عائلتها واللجوء إلى أميركا للإقامة بها بعد طلاقها.

وكشفت هند أيضا أنها هي من قامت بخلع زوجها. لأنها كرهت الحياة معه على حد وصفها. وليس كما يتم تداوله بأن سبب طلاقها كان لأن زوجها ارتبط بغيرها.

وتابعت هند القحطاني مؤكدة :”لو تنطبق السما على الأرض ويتوسطون كل من على الأرض ما أرجع له. ووقتها حصل وسايط وناس تدخلون ولكنني رفضت لأني قلبي تقفل من ناحيته”.