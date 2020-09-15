قصف اسدود
قصف اسدود
الهدهد

هرعوا للملاجئ كالفئران.. “شاهد” فزع الإسرائيليين بعدما أمطرتهم صواريخ المقاومة وأسقطت مصابين “ويا فرحة ما تمت”

كتب وطن
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة حالة كبيرة من الفزع والهلع بصفوف المستوطنين الإسرائيليين في أشدود وعسقلان، بعد أن أمطرتهم بالصواريخ وتسببت بدمار واسع وإصابات بشرية تزامنا مع توقيع اتفاق العار في البيت الأبيض.

 

وأصيب ما لا يقل عن 8 أشخاص بجروح، جراء سقوط صاروخ أطلق من على مدينة أشدود بجنوب إسرائيل، تزامنا مع مراسم توقيع مع والبحرين.

 

 

ودوت صفارات الإنذار في مدينتي أشدود وعسقلان بجنوب إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء، حيث هرع عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ وسط حالة من الفزع والرعب.

 

من جانبه أكد جيش   أنه تم إطلاق صاروخين على مدينتي أشدود وعسقلان، وأن منظومة “القبة الحديدية” اعترضت أحد الصاروخين.

 

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه البيت الأبيض اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ووعد الرئيس الأميركي بانضمام دول أخرى من المنطقة للتطبيع، فيما تحدث الموقعون عن بدء مرحلة تاريخية جديدة.

 

وحضر هذا التوقيع كل من ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

 

فيما وصفت القيادة الفلسطينية مع (إسرائيل) في ظل إصرار حكومة دولة  الاحتلال على ضم المزيد من الأراضي المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية، وفق بنود خطة الأمريكية للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، بأنه “طعنة” في ظهر .

 

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تعليق 1
  1. human يقول

    تمثيلية والله أعلم,أين الإصابات والأضرار ؟ لا أرى سوى قطع خشبية منثورة في الشارع !! قطع خشبية ؟؟ عجيب ماهكذا إصابات الصواريخ

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