هرعوا للملاجئ كالفئران.. “شاهد” فزع الإسرائيليين بعدما أمطرتهم صواريخ المقاومة وأسقطت مصابين “ويا فرحة ما تمت”

أظهرت مقاطع فيديو متداولة حالة كبيرة من الفزع والهلع بصفوف المستوطنين الإسرائيليين في أشدود وعسقلان، بعد أن أمطرتهم المقاومة الفلسطينية بالصواريخ وتسببت بدمار واسع وإصابات بشرية تزامنا مع توقيع اتفاق العار في البيت الأبيض.

وأصيب ما لا يقل عن 8 أشخاص بجروح، جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة أشدود بجنوب إسرائيل، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

Footage from Ashdod where two rockets were fired from #Gaza. #IsraelUnderFire pic.twitter.com/pLzOUhCrul

— Magen David Adom (@Mdais) September 15, 2020