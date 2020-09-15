هرعوا للملاجئ كالفئران.. “شاهد” فزع الإسرائيليين بعدما أمطرتهم صواريخ المقاومة وأسقطت مصابين “ويا فرحة ما تمت”

أظهرت مقاطع فيديو متداولة حالة كبيرة من الفزع والهلع بصفوف المستوطنين الإسرائيليين في أشدود وعسقلان، بعد أن أمطرتهم المقاومة الفلسطينية بالصواريخ وتسببت بدمار واسع وإصابات بشرية تزامنا مع توقيع اتفاق العار في البيت الأبيض.

وأصيب ما لا يقل عن 8 أشخاص بجروح، جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة أشدود بجنوب إسرائيل، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

Footage from Ashdod where two rockets were fired from #Gaza. #IsraelUnderFire pic.twitter.com/pLzOUhCrul — Magen David Adom (@Mdais) September 15, 2020

ودوت صفارات الإنذار في مدينتي أشدود وعسقلان بجنوب إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء، حيث هرع عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ وسط حالة من الفزع والرعب.

من جانبه أكد جيش الاحتلال أنه تم إطلاق صاروخين على مدينتي أشدود وعسقلان، وأن منظومة “القبة الحديدية” اعترضت أحد الصاروخين.

#عاجل إعلام الاحتلال: 6 إصابات جراء سقوط صاروخ على اسدود المحتلة قبل قليل pic.twitter.com/puNJnkBtfL — وكالة شهاب (@ShehabAgency) September 15, 2020

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه البيت الأبيض اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانضمام دول أخرى من المنطقة للتطبيع، فيما تحدث الموقعون عن بدء مرحلة تاريخية جديدة.

وحضر هذا التوقيع كل من ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

فيما وصفت القيادة الفلسطينية التطبيع مع (إسرائيل) في ظل إصرار حكومة دولة الاحتلال على ضم المزيد من الأراضي المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية، وفق بنود خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، بأنه “طعنة” في ظهر الفلسطينيين.

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