كوارث الوافدين في الكويت تتواصل .. هذا ما فعله 2 مع مصورة مشهورة بعدما دخلا منزلها!

انتحل وافدان مجهولا الهوية، صفة عُمال مطعم ليتمكنا من دخول منزل مصورة مشهورة في الكويت بمنطقة الزهراء بمحافظة حولي، وقاما بضربها وتقييدها وسرقتها.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله “إن الوافدين قاما بسرقة هواتف المصورة وسيارتها، بعد الاعتداء عليها بالضرب”.

وانتحل الوافدان صفة عمال مطعم سبق وأن تعاملت معه المصورة لطلب وجبات، ليتمكنا من خلال هذه الحيلة من الدخول إلى منزلها وضربها وتعذيبها ثم تقييدها لمباشرة عملية السرقة.

وأضاف المصدر أنه عُثر على المصورة مقيدة في منزلها، وتم نقلها إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بها.

الجدير بالذكر أن الإحصائية الرسمية لمركز البحوث والدراسات والإحصاء في وزارة الداخلية الكويتية قبل أعوام أظهرت أنّ أكثر من 60 جريمة متنوعة ما بين قتل وشروع فيه، وسطو مسلح، ومشاجرات، وسرقات، وسلب بالقوة، واعتداء بالضرب وإطلاق نار، وانتحال صفة تقع في الكويت كل يوم

ووفق الإحصائية، فإن بعض أنواع الجرائم الجنائية في البلاد تضاعفت، وتأتي في مقدمتها الجرائم الواقعة على المال، بينما تحتل الجرائم الواقعة على النفس المرتبة الثانية، ثم الجرائم الواقعة على المصلحة العامة، وتليها الجرائم الواقعة على العرض والسمعة.