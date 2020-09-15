عبدالله النفيسي يُكدر فرحة ابن زايد من الكويت ويطلق “ميثاق فلسطين”.. مبادرة قلبت المواقع وهذا ما جاء فيها

أطلق المفكر الكويتي البارز الدكتور عبد الله النفيسي، مبادرة على صفحته الرسمية بتويتر للتوقيع على ما أسماه “ميثاق فلسطين”، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع اتفاقية التطبيع التي قامت بها كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء في نص التعهد الذي أطلقه النفيسي عبر حسابه الشخصي بتويتر ورصدته “وطن” :”إيماناً مني بعدالة القضية الفلسطينية وإلتزاماً بمسئوليتي تجاهها فإنني أتشرف بالتوقيع على ميثاق دولة فلسطين والذي من خلاله أؤكد فيه على أن فلسطين دولة عربية محتلة وتحريرها واجب”

وتابع وفقا لنص الميثاق الذي نشره:”والكيان الصهيوني كيان محتل وعنصري ومغتصب لمسجدنا الأقصى ولأرض فلسطين والتطبيع معه بكل أشكاله خيانة.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع دعوة النفيسي للتوقيع على ذلك التعهد، معبرين عن تأكيدهم على الحق الفلسطيني الدائم في أرضه، وعلى المبادئ الإسلامية القائمة على وجوب نصرة المسجد الأقصى وتحريره من الاحتلال الإسرائيلي.

أين أنتم اليوم من هاجمتو هذه تصريح pic.twitter.com/DHX13Sl7ZZ — هاوي (@haweQ8_) September 15, 2020

تم التوقيع على ميثاق الشرف الفلسطيني… — د.الرادار القطري 🇶🇦 (@hrh_el) September 15, 2020

وعلق أحد المغردين على دعوة النفيسي بقوله: “لا أجد وقت أكثر من هذا مناسباً، بإعلاننا عن آرائنا الإسلامية الثابتة رغم الظروف الصعبة التي تُفرض علينا،مثل ما يصرحون به بكل وقاحة. نحن أولى أن يستمعوا أصواتنا الحرة، لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه”.

لا اجد وقت اكثر من هذا مناسبآ،،بأعلاننا عن ارائنا الاسلاميه والشعبويه الثابته رغم الظروف الغبيه التي تُفرض علينا،مثل مايصرحون بكل وقاحه علنآ.نحن اولى ان يسمعو اصواتنا الحره… **{لاتستاحشو طريق الحق لقله سالكيه:} توقيعك البسيط يغير الكثري 🇰🇼 🇵🇸. pic.twitter.com/0eMnXxs92Y — عَ (@Aalzuabi2) September 15, 2020

وكان كل من الإمارات والبحرين قد أنهيتا اليوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاق التطبيع الدبلوماسي النهائي مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية سقوطاً تاريخياً، وخيانة للدين وللأقصى والشعب الفلسطيني.

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