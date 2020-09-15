“شاهد” هذا ما جرى لمساعدات كويتية وصلت إلى لبنان.. لبناني صور هذا المقطع بالصدفة وفضح “العصابة”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بمقطع فيديو أثار جدلا واسعاً حيث وثق مساعدات من المفترض أنها قادمة للشعب اللبناني المنكوب، ولكنها لم تقدم للمحتاجين وتم نهبها.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، تصوير أحد الأشخاص لسيارة محملة بالمساعدات كانت قادمة لدولة لبنان وللمواطنين اللبنانيين عقب انفجار بيروت الكارثي الذي هز لبنان في الرابع من أغسطس الماضي، ولكن السيارة تقوم بتفريغ تلك المعونات أمام أحد أبواب المحال التجارية، تمهيداً لبيعها، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين.

تفضل …… مساعدات الكويت الي لبنان عيني عينك تباع بالسوبرماركت pic.twitter.com/AN39Il4VjH — بوخالد (@pan_SHAGRA) September 14, 2020

ويسمع من المقطع صوت المصور يقول: “هذه المعونات اللي بتيجي من الدول لتشوفوا وين بتروح، شفتوا وين هي، شفتوا وين”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن غضبهم وانتقادهم الشديد إن كان ذلك فعلاً قد حصل، وقد تم سرقة المعونات وبيعها في السوبرماركت، دون أن يستفيد منها المحتاجين من الشعب اللبناني.

وليش ما يكون الصليب الاحمر هو المسئول عن ايصالها لمستحقيها مو الدوله تدفع وتجار لبنان وحزب الله يلهطون — Al Aysh (@AlAysh7) September 14, 2020

توزيع ثروات الكويت 🇰🇼 بهذا الشكل من دون حسيب ورقيب الي متي ! — في أخر الزمان (@kw9889kw) September 15, 2020

وعلق أحد المغردين مستنكرا: “الحل مع هذه الدول الفاسدة، انهم يتركونهم يصفون نفسهم بنفسهم، لأنك كل فلس تدفعه لهم تطيل أمد هذه العصابات!”

الحل مع هذه الدول الفاسدة، انهم يتركونهم يصفون نفسهم بنفسهم، لأنك كل فلس تدفعه لهم تطيل أمد هذه العصابات! — أنـــس الـــمــراد | 💯⁩Anas (@i7akeem) September 15, 2020

وكان انفجار وصف بالأكبر تاريخياً كانفجار غير نووي، ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ الرابع من أغسطس الماضي، متسبباً بانفجار بلغ قطره 8 كيلو مترات، مدمراً كل المكان المحيط به.

وتسبب الانفجار بوفاة أكثر من 190 شخصاً، وإصابة ما يزيد عن 7 آلاف آخرين، وتشريد ربع مليون إنسان بفعل تضرر منازلهم.

وتسبب بالانفجار شحنة من مادة نترات الأمونيوم القابلة للاشتعال، قدرها 2759 طناً، كانت مركونة في المرفأ منذ العام 2014.

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