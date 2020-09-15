“ستنالوا الأحذية واللعنة الأبدية منّا”.. كاتب مقدسي يجلد المطبّعين ويوجّه رسالة للكويت!

وجه الكاتب الفلسطيني وأمين سر الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج محمد الأنصاري، رسالةً صارمة إلى المُطبعين العرب مع إسرائيل الراغبين بزيارة فلسطين، ورسم لهم قواعد زيارة القدس والمسجد الأقصى على أصولها.

وقال الأنصاري بفيديو رصدته “وطن”: “من يريد أن يتشرف بزيارة فلسطين، والقدس تحديداً، فعليه أن يقوم بذلك بدعوة من أهلها الأصليين، وليس بدعوة من المحتلين الغاصبين المدنسين لأرضنا”.

وتابع الأنصاري: “من يتجرأ على زيارة القدس والأقصى، تحت حراب الاحتلال، فلن ينال من أهل القدس إلا أحذيتهم ولعناتهم الأبدية”.

وثمن الأنصاري موقف الكويت من القضية الفلسطينية والتطبيع، قائلاً: “شكراً للكويت على مواقفها المُشرفة وشكراً لكل حر أبي يقف مع الحق الفلسطيني”.

رسالة مهمة من القدس : لمن يريدون زيارة القدس والاقصى بالتحديد ، وزيارة فلسطين من الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني، فان عليهم التنسيق مع الجهات الفلسطينية والا ستكون أحذية ولعنات اهل القدس وفلسطين بانتظارهم Gepostet von ‎جمال ريان‎ am Montag, 14. September 2020

وكانت الكويت قد جدَّدت التأكيد على أن موقفها من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت ولن يتغيّر، ولن تنبطح لاتفاقية العار كما الإمارات والبحرين.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية قبل أيام عن مصادر مُطلعة قولها إن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر، أن الموقف الكويتي يأتي متّسقًا مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، شدد في في وقت سابق على أن موقف الكويت واضح ومعروف من رفض التطبيع مع إسرائيل، ولا خطوات كويتية باتجاه ذلك ولا موقف رسمي غير هذا الموقف.