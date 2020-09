“حضن دافئ وقبلة ساخنة”.. “شاهد” ماذا فعلت أصالة مع مصمم أزياء لبناني داخل سيارة مُغلقة!

View this post on Instagram

‎أغازلها .. أُجاريها .. أُعاندها.. أحتويها ..كما لو أنّها أُمّي مرّة ومرّة إبنتي .. ودائماً أُحبّها ودائماً أغفر خطاياها .. ‎هكذا هي الحياة تلاعبنا لأنّها تُريد أنّ تستشعر الرّوح فينا .. إنّ خفّ نبضها أوّ شغفها تُعيد صياغتنا.. وهذه الإعادة مُرهقة لمنّ يخاف الطّريق.. ‎أدور حولها ، وكلّي يقين بأنّ الحلو هنا ، وإنّ لمّ يكن هنا ، في زاوية أُخرى حتماً سأراه ، ولمّ تخذلني الحياة حتّى بأصعب الأوقات .. ‎بكلّ ماأحمله منّ محبّه وأملّ ، غنّيت متأمّله بغد أجّملّ .. ‎بإيماننا بالخير .. بالمحبّه .. بالأملّ .. سننجو ‎وقريباً سنلتقي روحاً صوتاً وسمعّ .. Photography @elirezkallah Dress @nicolasjebran @nicolasjebranworld Jewelry @vmarbymaral @vmarjewelry Makeup @bassamfattouh Hair @tonysawayasalon Produced by @plastikstudios @audiorotana @sahamtunes ‎#أصالة #Assala ‎#لاتستسلم