“حضن دافئ وقبلة ساخنة”.. “شاهد” ماذا فعلت أصالة مع مصمم أزياء لبناني داخل سيارة مُغلقة!

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري، غضب جمهورها بظهورها الجريء مع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، في سيارة مُغلقة.

وظهرت أصالة بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تضع رأسها على رأس نيكولا، وتقول: “اليوم أنا عم صور ومكياجي كتير لأنه المشهد بيستدعي يكون مكياجي تقيل، هلأ القصة مو هون، مالكم علاقة بمكياجي، اليوم عيد ميلاد نوني”.

وتابعت أصالة: “بالنسبة إلي هو أكبر فنان في هالعالم كله، فنان حساس بكل الأشياء وبكل التفاصيل، وأنا بنسب جزء كبير من نجاحي لنيكولا جبران لأنه كان لمظهري ولأشياء كتير تتابعت بعده إلو الفضل الأكبر فيه”.

واستطردت: “واليوم عيد ميلاده، وترك عيد ميلاده وجاي يقعد معنا بالسيارة، وصارلنا قاعدين أكتر من ساعة ومافي شي نعمله، وهو تارك كل شي وأكيد في ناس كتير بدها تحتفل فيه بس هادا هو الحب”.

ثم طبعت أصالة قبلة على خد نيكولا، ما أثار غضب الجمهور الذي استنكر تصرفها خاصة أنهم لم يعهدوا جرأتها، فتسائلوا ساخرين: “هل هو زوجها؟”.

هذا زوحها ولا ايش — Hessah Mohammed (@niec_79) September 15, 2020

هذا زوجها ولا 🤨🧐 — على بلاطة . (@poll_q) September 14, 2020

وكتب آخر: “شفت الفيديو من غير صوت للحظة كاني شفت لايدي بوي في شارع العرب #ماليزيا وبعدين قرات ” اصاله ” وفتحت الصوت علشان اسمع صوتها، فاذا الي اتفاجى باني قد سمعت لايدي بوي في شارع العرب بنفس الصوت. امعقولة يا صولا انت تكوني والعياذ بالله قد ذهبتي لتايلند وعملتي ما لم يعمله العريان؟”.

شفت الفيديو من غير صوت للحظة كاني شفت لايدي بوي في شارع العرب #ماليزيا

وبعدين قرات " اصاله " 😮 وفتحت الصوت علشان اسمع صوتها، فاذا الي اتفاجى باني قد سمعت لايدي بوي في شارع العرب بنفس الصوت. امعقولة يا صولا انت تكوني والعياذ بالله قد ذهبتي لتايلند وعملتي ما لم يعمله العريان؟ 😮 https://t.co/ws60woOGyL — Dam kurva (@DrNahari) September 14, 2020

واستنكر متعب قول أصالة مصطلح صديقي، وكتب: “تبويس وبحضنه جالسه وكل هذا تقول صديقي!”.

تبويس وبحضنه جالسه وكل هذا تقول صديقي! https://t.co/x3Gn6ZZ4tZ — مُتعبّ‏ ☭ (@Mutebx95) September 14, 2020

وكانت أصالة قد تشرت بوستر ألبومها الجديد، وكتبت قائلة: “أغازلها.. أُجاريها.. أُعاندها.. أحتويها.. كما لو أنّها أُمّي مرّة ومرّة ابنتي.. ودائماً أُحبّها ودائماً أغفر خطاياها.. هكذا هي الحياة تلاعبنا لأنّها تُريد أنّ تستشعر الرّوح فينا.. إنّ خفّ نبضها أوّ شغفها تُعيد صياغتنا.. وهذه الإعادة مُرهقة لمنّ يخاف الطّريق”.

وأضافت: “أدور حولها، وكلّي يقين بأنّ الحلو هنا، وإنّ لمّ يكن هنا، في زاوية أُخرى حتماً سأراه، ولمّ تخذلني الحياة حتّى بأصعب الأوقات.. بكلّ ما أحمله منّ محبّه وأملّ، غنّيت متأمّلة بغد أجّملّ.. بإيماننا بالخير.. بالمحبة.. بالأملّ.. سننجو وقريباً سنلتقي روحاً صوتاً وسمعّ”.

و أعلنت أصالة منذ أيام، استعدادها لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد، والذي يقتصر على الأغاني الخليجية فقط، متضمنا حوالي 20 أغنية.

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