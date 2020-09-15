مودل روز تؤدي رقصة المؤخرة
مودل روز تؤدي رقصة المؤخرة
حياتنا

“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

كتب وطن
0

بعد أدائها ””، عادت وعارضة الأزياء لتثير الجدل بفيديو خلال ممارستها التمارين الرياضية في أحد النوادي.

وظهرت مودل روز في الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة وكشفت عن بطنها، وتؤدي خاصة لعضلات المؤخرة كما قالت.

ونصحت مودل روز بأداء ذلك التمرين 15 مرة.فيما وصف البعض التمرين بـ”الإباحي”.

وكانت مودل روز أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، في فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس تكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، رقصة “ويكي هو” المعروفة باسم “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

واعترفت مودل روز بأنها ترفض الخضوع لعملية تكبير مؤخرة.

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” شقيقة الفاشينستا السعودية مودل روز تنافسها في “رقصة…

حياتنا

“شاهد” مودل روز تقلّد لقطة “الحضن” على السفينة بفيلم…

حياتنا

“شاهد” فتيات وشبان عُراة في حفل عيد ميلاد الفاشينيستا السعودية مودل روز…

حياتنا

السعودية مودل روز تعود لـ”رقصة المؤخرة”.. “شاهد” ما فعلته…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.