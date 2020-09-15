“تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!!

بعد أدائها ”رقصة المؤخرة”، عادت الفاشينيستا السعودية وعارضة الأزياء مودل روز لتثير الجدل بفيديو خلال ممارستها التمارين الرياضية في أحد النوادي.

وظهرت مودل روز في الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة وكشفت عن بطنها، وتؤدي تمارين خاصة لعضلات المؤخرة كما قالت.

ونصحت مودل روز بأداء ذلك التمرين 15 مرة.فيما وصف البعض التمرين بـ”الإباحي”.

وكانت مودل روز أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، في فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس تكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، رقصة “ويكي هو” المعروفة باسم “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

واعترفت مودل روز بأنها ترفض الخضوع لعملية تكبير مؤخرة.