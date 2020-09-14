محمد بن زايد
محمد بن زايد
تقارير

‏ابن زايد “استغفل” مواطنيه باتفاق السلام المزعوم.. هذا ما سيحدث في 2024 وصحيفة عبرية تكشف التفاصيل

كتب وطن
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كشفت صحيفة “تايمز أوف ” أن واشنطن قدمت للإمارات تعهدات بتجميد ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة حتى عام 2024 على الأقل، في إطار المحادثات التي مهدت لإعلان اتفاق الموقع مع إسرائيل في أغسطس الماضي.

 

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن الوفد الإماراتي برئاسة سفير أبو ظبي لدى واشنطن، يوسف العتيبه، شدد على أخذ ضمانات أمريكية بتجميد خطط الضم.

 

وأوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ابرمت اتفاقاً على تحديد جدول زمني يتوافق مع الجدول الذي تم وضعه للفلسطينيين في خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

 

وأخذت التزاما من الولايات المتحدة يقضي بأن الحكومة الأمريكية ستتأخر عن منح موافقتها لعملية الضم الإسرائيلي بناء على الإطار الزمني ذاته لصفقة القرن، أي حتى يناير 2024 على الأقل، بحسب الصحيفة.

 

وهو الأمر الذي يدحض مزاعم ساسة أبو ظبي، حين قالوا إن شمل إلغاء خطة الضم بشكل كامل ونهائي.

 

كما وأعلنت الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2020 توقيعها اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية، في موقف تخاذل يضاف للموقف الإماراتي، وفي خطوة اعتبرتها القيادة الرسمية للشعب الفلسطيني “خيانة تاريخية” وطعنة غادرة في ظهر الأمة العربية والإسلامية.

 

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