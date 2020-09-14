هكذا تعامل “عصابة” العراق المواطنين.. “شاهد” مسؤول كبير “يردح” لمواطن على الهواء مباشرة ويشتمه!

شهدت حلقة تلفزيونية بثها تلفزيون آسيا العراقي، مشادة جرت بين مواطن عراقي، والمتحدث باسم الأمانة العامة لبغداد حكيم عبد الزهرة، خلال الحديث عن واقع الخدمات العامة في المحافظة، واستقبال “الزهرة” لشكاوى المواطنين.

وخلال البرنامج دخل أحد المواطنين بمكالمة أثارت غضب المتحدث باسم أمانة بغداد وقال منتقداً سوء الأحوال الخدماتية في العاصمة العراقية: “مداخل بغداد وين انجازاتكم ووين اللي عملتوه، مداخل بغداد وين إنجازاتكم وعملكم الشوارع مسكرة،”

شاهد اخلاق المسؤول العراقي.

حكيم عبد الزهرة في مشادة على الهواء مباشرة يقول لمواطن عراقي (اطيح حظك احنه ما نشتغل عند الخلفك)

مااعرف شنو يعتقد هذا التافه عند تسلمه المنصب؟؟؟ pic.twitter.com/P7s2bNzwb1 — sami alabadi (@sami72939335) September 14, 2020

وتابع المتصل في هجوم حاد:”خدمات ماكو، الأرض كلها مكسرة، الآبار اللي دخلها داعش وشوفوا الشوارع وشوفوا الإنارة، إحنا آبار ببغداد ما عنا، شوفوا الجباية اللي يأخذوها من العالم، لا تعد ولا تحصى، وين إنجازاتكم من 14 سنة، أعطوني شارع سويتوه”.

لكن حكيم عبد الزهرة رد عليه وشتمه في تصرف عرضه لانتقادات حادة قائلا: “لا تتجاوز، أطيح حظك إذا تجاوزت، إحنا مو خدم نشتغل عند الخلفوك”

وتابع حكيم عبد الزهرة بأنه أمانة بغداد اشتغلت أكثر من 76 بالمائة من بغداد، غيروا فيها شبكات المياه، وشبكات المجاري، و11 مجسر.

وزاد المسئول العراقي: “كانت العبيدية والكمالية والشهداء، كانت البغداد في بغداد أقل من 70 الآن وصلنا أكثر من 86 بالمائة من بغداد فيها مجاري، شبكات ومحطات، وانت إذا عندك مشكلة تحكي فيها ما يخالف، ولكن تيجي تتهم بهذا الشكل”.

وتشهد العاصمة العراقية احتجاجات عديدة منذ عدة أشهر أطلقها مواطنون عراقيون ناقمون على الأوضاع والظروف المعيشية التي يتكبدها العراقيون، في ظل حالة انقطاع التيار الكهربائي وتردي الخدمات العامة، وتراجع اقتصادي كبير أثر على كافة الشرائح الاجتماعية.

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