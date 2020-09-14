قالت صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية إن النيابة العامة في دبي أحالت إلى محكمة الجنايات عاطلاً عربياً، تحرش بطالبتين جنسيا داخل مركز تجاري كبير.

وقالت المجني عليها الأولى وهي طفلة أوروبية تبلغ من العمر 10 سنوات، إنها كانت في المتجر برفقة والدتها، وتركتها الأخيرة للبحث عن مساحيق غسيل.

فيما توجهت الطفلة لقسم الألعاب، ففوجئت بشخص يأتي من خلفها ويمسك من خصرها ويسألها ما إذا كانت تريد لعبة، فتملكها الخوف الشديد، ولم تستطع الحركة، وتسارعت دقات قلبها، وأخبرته بأنها تريد الذهاب إلى والدتها، لكنه أمسك بخصرها بقوة، وتمادى في تصرفاته المخلة.

وعندما تركها جرت إلى والدتها لإبلاغها بالأمر، ثم ذهبت مع أسرتها إلى حراس الأمن، لكن فوجئوا بالقبض عليه، إذ سبق له التحرش بفتاة أخرى قبل التحرش بها.

هذا وذكرت المجني عليها الثانية، طالبة آسيوية (18 عاماً) إنها كانت تقف في قسم الخضراوات بالمتجر ذاته. وارتكب المتهم التصرف ذاته معها، إذ التصق بها، وحين ابتعدت عنه لاحقها. وكان يريد تكرار فعلته.

إلا أنها أخبرت حارس الأمن الذي سأل عن مكان الواقعة، ثم أمسك بالمتهم.

ورصدت كاميرات المراقبة في المتجر الواقعتين تفصيلياً، كما أقر المتهم بجريمتيه. ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

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