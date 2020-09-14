فاجعة تصدم كل من يعرفه .. شاب مصري مازح أصدقاءه ونشر صورته داخل تابوت وحدث ما لم يتوقعه!

كشف شقيق نور رشاد المتوفي بعد نشر صور له داخل تابوت، تفاصيل وفاة شقيقه التي شغلت مواقع التواصل الأيام الماضية.

وقال عماد رشاد:”بعد عودة أخي من العمل، تحدث إلى والدتي قائلا إن هناك ألماً في صدره، وبعدها حدث له مضاعفات وتوفي قبل نقله إلى المستشفى”.

وأضاف رشاد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: “ذهبنا إلى المستشفى وأول ما دخلنا الأطباء ضغطوا على صدره ووضعوا الكثير من الحقن حتى يتمكنوا من اللحاق به ومكنش فيه أعصاب خالص ومكنش بينطق أو يتحرك وعينه كانت واقفه مابتتحركش”.

وأكد رشاد أن شقيقه الراحل لم يشتك طوال عمره من أي مرض، مضيفاً: “مكنش بياخد حتى برشام للصداع”.

واختتم: “احنا في حالة ذهول منعرفش اتخطف من وسطنا أزاي.. وهو كان حاسس أنه هيتوفى وعشان كدا نزل الصور دي”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة نور رشاد بعدما تنبأ بوفاته قبل حدوثها بأيام قليلة، حيث كان يمزح مع أصدقائه عبر حسابه على “فيسبوك”ونشر صورا له أثناء نومه فى تابوت، وكأنه ميتا مغمضا عينيه تماما، وعلق على الصور قائلا: “قريبا إن شاء الله”.

نور رشاد "مصري مسيحي" نشر صورته ع الفيس وهو نائم في تابوت وكتب: "قريبا إن شاء الله" سبحان الله لم تمر 5 أيام إلا وكان ميت فعلا!! وتحولت صفحته إلى سجل عزاء. نور صفحته كانت مليئة بالصور التي تبين انطلاقه وحبه للحياة, كما يظهر في صور عديدة مع البابا تواضرس. pic.twitter.com/bTBkGdNnom — Hᴀᴢɪᴍ ﮼حازم (@h_z_m_1211) September 13, 2020

من 5 أيام بس.. "نور رشاد" صور نفسه جوة صندوق الموتى وكتب فوق الصورة : قريبا إنشاء الله..

النهارده الصبح نور سافر #السما ..

ربنا يعزى اسرتك وكل محبيك .. مع #المسيح أفضل جدا pic.twitter.com/FxKR374DYX — الأقباط اليوم (@coptstoday) September 13, 2020

ويظهر على حساب نور عبر “الفيسبوك” العديد من الصور التى يظهر فيها محبا للحياة ومقبلا عليها وسط أصدقائه وصور وسط عدد، من رجال الدين المسيحي، حيث أكد أصدقاؤه أنه كان شخصا متدينا.