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فاجعة تصدم كل من يعرفه .. شاب مصري مازح أصدقاءه ونشر صورته داخل تابوت وحدث ما لم يتوقعه!

كتب وطن
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كشف شقيق المتوفي بعد نشر صور له داخل ، تفاصيل شقيقه التي شغلت مواقع التواصل الأيام الماضية.

وقال عماد رشاد:”بعد عودة أخي من العمل، تحدث إلى والدتي قائلا إن هناك ألماً في صدره، وبعدها حدث له مضاعفات وتوفي قبل نقله إلى المستشفى”.

وأضاف رشاد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: “ذهبنا إلى المستشفى وأول ما دخلنا الأطباء ضغطوا على صدره ووضعوا الكثير من الحقن حتى يتمكنوا من اللحاق به ومكنش فيه أعصاب خالص ومكنش بينطق أو يتحرك وعينه كانت واقفه مابتتحركش”.

وأكد رشاد أن شقيقه الراحل لم يشتك طوال عمره من أي مرض، مضيفاً: “مكنش بياخد حتى برشام للصداع”.

واختتم: “احنا في حالة ذهول منعرفش اتخطف من وسطنا أزاي.. وهو كان حاسس أنه هيتوفى وعشان كدا نزل الصور دي”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة نور رشاد بعدما تنبأ بوفاته قبل حدوثها بأيام قليلة، حيث كان يمزح مع أصدقائه عبر حسابه على “فيسبوك”ونشر صورا له أثناء نومه فى تابوت، وكأنه ميتا مغمضا عينيه تماما، وعلق على الصور قائلا: “قريبا إن شاء الله”.

ويظهر على حساب نور عبر “الفيسبوك” العديد من الصور التى يظهر فيها محبا للحياة ومقبلا عليها وسط أصدقائه وصور وسط عدد، من رجال الدين المسيحي، حيث أكد أصدقاؤه أنه كان شخصا متدينا.

Gepostet von Noor Rashad am Freitag, 24. Januar 2020

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