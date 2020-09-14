السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

عُمانيون يطالبون بنقاش هذه الملفات “الحساسة” بين السلطان هيثم وشيوخ محافظة ظفار

كتب وطن
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من المتوقع أن يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق غداً الثلاثاء، مع بعض مشايخ محافظة في ولاية .

وكان السلطان هيثم وصل إلى محافظة ظفار يوم الخميس الماضي.

ورصد مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الإجتماعيّ، لحظة وصول السلطان إلى محافظة ظفار.

وأفادت الانباء أن السلطان هيثم سيلتقي الثلاثاء بحي الشاطئ في ولاية صلالة بشيوخ ورشداء وأعيان ووجهاء محافظة ظفار .

وتفاعل مغرّدون عمانيون مع أنباء اللقاء، ودعوا إلى أنّ يُطرح موضوع الباحثين عن عمل، وكذلك موضوع الإسكان والأراضي الشاسعة الموزعة للمسؤولين والزحف على الأراضي الريفية والمسطحات الخضراء ونقل التصورات العامة للمحافظة الى السلطان.

 

 

 

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