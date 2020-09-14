عُمانيون يطالبون بنقاش هذه الملفات “الحساسة” بين السلطان هيثم وشيوخ محافظة ظفار

من المتوقع أن يلتقي سلطان عمان هيثم بن طارق غداً الثلاثاء، مع بعض مشايخ محافظة ظفار في ولاية صلالة.

وكان السلطان هيثم وصل إلى محافظة ظفار يوم الخميس الماضي.

ورصد مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الإجتماعيّ، لحظة وصول السلطان إلى محافظة ظفار.

#أثير| بالفيديو: تصوير خاص بـ #أثير للموكب الميمون لمولانا جلالة السلطان #هيثم_بن_طارق أثناء وصوله محافظة ظفار محفوفًا برعاية المولى عز وجل. pic.twitter.com/D4r1XxN9u8 — أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) September 10, 2020

وأفادت الانباء أن السلطان هيثم سيلتقي الثلاثاء بحي الشاطئ في ولاية صلالة بشيوخ ورشداء وأعيان ووجهاء محافظة ظفار .

يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فيلتقي غدا الثلاثاء بحي الشاطئ بولاية صلالة بشيوخ ورشداء وأعيان ووجهاء #محافظة_ظفار .

حفظ الله جلالة السلطان المعظم وسدد خطاه لما فيه خير الوطن والمواطنين انه على ما يشاء قدير pic.twitter.com/7WWkxegiDO — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) September 14, 2020

وتفاعل مغرّدون عمانيون مع أنباء اللقاء، ودعوا إلى أنّ يُطرح موضوع الباحثين عن عمل، وكذلك موضوع الإسكان والأراضي الشاسعة الموزعة للمسؤولين والزحف على الأراضي الريفية والمسطحات الخضراء ونقل التصورات العامة للمحافظة الى السلطان.

أهالي محافظة ظفار كلنا أمل فيكم نتمنى أول موضوع يتطرق للتناقش مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق هو ملف الباحثين عن عمل هذا الملف الذي يحمل في طياته عرقلات استمرت لسنوات طويلة ونحن الشباب الضحيه

مطلبنا التوظيف المباشر وإحلال العماني محل الوافد

#عمانيون_بلا_وظايف103 pic.twitter.com/TisLtNqLDy — وتينْ♡ (@anasoso07) September 14, 2020

أرجوا من الشيوخ المختارين للقاء التركيز على المواضيع المهمه من ضمنها موضوع الإسكان والأراضي الشاسعه الموزعه للمسؤولين والزحف على الأراضي الريفيه والمسطحات الخضراء التي نخشى انقراضها بسبب الخرسانات الإسمنتيه والبحث عن حلول لا تمس جمال ظفار وبيئتها. حفظ الله السلطان #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/FVSVE0yOie — أحمد دقل (@ahmed_dakal) September 14, 2020