ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
الهدهد

“شاهد” عماد حجاج يضرب من جديد بكاريكاتير ناري وهذه المرة صوّر ابن زايد برسمة تليق به أكثر

كتب وطن
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عاد رسام الكاريكاتير الأردني ، مجددا وبطريقته الخاصة لانتقاد الخيانات الخليجية التي تقودها عبر والهرولة تجاه العدو الإسرائيلي، رغم الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بسبب كاريكاتير ساخر من ولي عهد .

 

ونشر الفنان الأردني رسمة عبر حسابه الشخصي بتويتر، ظهر بها حماراً له جناحين بلون أبيض، ويحمل غصن زيتون في فمه، في إشارة منه على أن “حمامة السلام” أصبحت حمار السلام، بعد هذه التنازلات والتطبيع المجاني مع الكيان الإسرائيلي من قبل دولتين خليجيتين، ودون حتى اشتراط حصول الشعب الفلسطيني على أقل حقوقه السياسية في أرضه ووطنه.

 

 

وعلق الفنان الأردني الذي سبق وأن تعرض للاعتقال بسبب رسوماته تلك على رسمته وقال: “حمام السلام في شكله الحالي”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع رسمة “حجاج” معتبرين بأنه استطاع تلخيص المشهد بشكل دقيق وفني يُحترم، وسط حالة الذل والخنوع التي تعاني منها أوساط عربية وفنية وإعلامية كاملة.

 

 

 

وحول الرسمة علق أحد المغردين مشيراً لحادثة الاعتقال التي تعرض لها حجاج فيما قبل، بسبب رسمة كان قد رسمها لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وهو يحمل حمامة سلام ولكنها قامت بالبصق في وجهه، حيث قال: “إبراءً للذمة يا أخ عماد أتمنى عليك أن تكتب تحتها: “أي تشابه بين الشخصية المرسومة في الكاريكاتير وشخصيات واقعية هو من قبيل الصدفة فقط”.

 

 

وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت في وقت سابق من الشهر الماضي، الفنان الأردني عماد حجاج وذلك عقب قيامه بنشر رسمة رسمها لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد أن أعلن اتفاق السلام مع الكيان الإسرائيلي في 13 أغسطس/آب الماضي، وهو يحمل حمامة سلام، ولكنها قامت بإفراز مادة بيضاء على وجهه، في إشارة أن السلام والتصالح مع الإسرائيليين لا يجلب سوى المتاعب والمشاكل.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 11 سبتمبر الجاري، توقيع اتفاقية سلام أيضاً مع الكيان الإسرائيلي.

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوتين البحرينية والإماراتية بمثابة طعنة تاريخية في ظهر الشعب الفلسطيني وقضيته، ونضاله الممتد لعقود طويلة من أجل نيل حقوقه في أرضه ومقدساته.

 

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