“شاهد” شمس الكويتية تُروج لأغنيتها الجديدة بـ”أفخاذها” ووضعية خادشة للحياء!

أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً واسعاً بين جمهورها بطريقة ترويجها لأغنيتها الجديدة “كهربا” والمقرر طرحها الأيام القادمة.

ونشرت شمس صورتها التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي “هوت شورت”، وتجلس بطريقة فاضحة خادشة للحياء كشفت أجزاءً حساسة من جسدها.

وكانت ردة فعل الجمهور حول جرأة شمس غاضبة، فكتب مُتابع: “شكله الفترة الأخيرة رجال الأعمال مقصرين “، وعلق آخر: “بقي شوية على العضو كان بينتيه وخلصنا”.

وطالب آخر ساخراً بإعطائها ملابس لتستر نفسها، وعلق آخر: “هاذا يسمونه عرض ورك مش كهربا وبعدين في قطعة من الشحم الظهر طالعة يمكن هاذا هو الكهربا “.

وفي سياق متصل، ظهرت شمس بفيديو عبر “سناب شات” وهي تستعرض الهدايا التي تلقتها من أحدهم، قائلة: “جاني هدية بط ووز ودجاج بلدي، بربيهم، هاذي آخر مراحل إنك ماتبغى تعاشر بشر، أنا في هاذي المرحلة”.

وطرحت شمس برومو أغنية “كهربا” والتي تعد أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية، والذي يحمل اسم “شيزوفرينيا”.

يشار إلى أن الألبوم يضم 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وخالد عز، وستطلق أغنيات الألبوم تباعاً على مدار الأسابيع المقبلة.

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