بريطانية تبصق في وجه شرطي إماراتي بسبب ما طلبه منها وهذا ما فعله صديقها العراقي “السافل”!

تعرض ضابط شرطة إماراتي إلى موقف لا يُحسد عليه حين بصقت عليه امرأة بريطانية داخل مجمع سكني في نخلة جميرا.

بدأت الواقعة بحسب ما أوردت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية، حين اشتكى سكان منطقة نخلة جميرا بدبي من أصوات الموسيقى الصاخبة القادمة من شقة سيدة بريطانية فجراً.

وقال الشرطي الإماراتي البالغ من العمر 27 عاماً:” كانت الساعة حوالي الساعة 3.30 صباحاً عندما وصلت أنا وزميلي إلى المبنى وتحدثنا إلى حارس الأمن، والذي أخبرنا أنه طلب من المرأة قبل حضورنا أن توقف الموسيقى، قبل إبلاغ الشرطة”.

وقال الحارس: “ذهبت إليها ثلاث مرات وحين رفضت، قمت باستدعاء الشرطة”.

وحين وصل الضابطان إلى الشقة في الطابق الرابع للطلب من المرأة إيقاف الموسيقى، فتحت الباب لهما وشتمتهما بألفاظ بذيئة ثم بصقت على وجه أحدهما.

ولم تكتف المرأة بذلك، بل قام صديقها العراقي بإهانة الشرطيين وتهديدهما بحسب ماكشف أحدههما، مضيفاً: “صرخ صديقها العراقي في وجهي، واتهمني باقتحام الشقة عنوة رغم أنني كنت أقف على الباب، ثم قال إنه سيطردني”.

وهذا ما حدث لاحقاً، حيث اتصلت السيدة البريطانية بغرفة عمليات الشرطة، وقالت إن الشرطي تعدى على شقتها، وممتلكاتها.

وأكد الضابط الآخر أن زميله لم يفعل شيئاً يستفز البريطانية وصديقها العراقي، ولذلك وجهت النيابة العامة لهما تهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، ونفى المتهمان هذه التهم، على أن تعقد الجلسة القادمة في 22 سبتمبر/أيلول.

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