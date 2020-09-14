“بالتفاح والعسل”.. “شاهد” رسالة إسرائيلي لـ”الأصدقاء الجدد” تثير الجدل.. تجاهل الكويت وهذا ما قاله عن عُمان

أرسل ناشط إسرائيلي وبلغة عربية ركيكة، رسالة إلى “الأصدقاء الجدد” من العرب حسب وصفه، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف يوم الجمعة القادم 18 سبتمبر 2020.

وظهر الناشط الإسرائيلي في رسالته المصوّرة والتي أثارت جدلا واسعاً ورصدتها (وطن) يقول: “في يوم الجمعة القادم يحتفل الشعب اليهودي بعيد رأس السنة العبرية، وفي هذا اليوم نحن نأكل التفاح مع العسل، ونتمنى كل واحد للآخر سنة موفقة”.

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הראל נוף מאחל לכל חברותינו החדשות ממדינות ערב 🇦🇪🇧🇭🇴🇲🇸🇦 שנה טובה ומתוקה 🍎🍯

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אנא שתפו ❤️ الرجاء شاركوا الفلم❤️ Please share pic.twitter.com/TNFypnRIAf — Harel Noff (@HarelNoff) September 14, 2020

وتابع: ” ولذلك أطيب التماني لأصدقائنا الجدد في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، أتمنى لكم سنة طيبة وموفقة من إسرائيل، سنة سلام وصداقة وجوار طيب”.

وشارك الأكاديمي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، مقطع الفيديو الخاص بالناشط الإسرائيلي عبر صفحته الخاصة بتويتر، وعلق عليه قائلاً: “ناشط اسرائيلي يوجه تبريكات بمناسبة حلول السنة اليهودية في اللغة العربية.”

فيما تفاعل عديد من المغردين مع حديث الناشط الإسرائيلي معربين عن استغرابهم من تباين الحديث مع الفعل، وإدعاء الإسرائيلي منذ أن وجد بأنه مخلوق بريء وُجد للسلام، بينما تاريخه معمّد بدماء الأبرياء من العرب والمسلمين.

نسمع كلامكم نصدقكم نشوف افعالكم نكرهكم 👍 يعني الكلام المعسل ماعاد يمشي عندنا وحنا نشوف افعالكم — سعيد المري (@saeed69748842) September 14, 2020

انتم اليهود وسوف تبقون يهود بنظر كل مسلم حر

وكلامكم المعسول لا ينطلي علينا بل على أمثالكم فقط — مشير البراك (@mosheerbarrak) September 14, 2020

وكانت كل من البحرين والإمارات قد أعلنتا في أوقات متفرقة من الشهر الجاري والماضي، توقيعهما اتفاقية سلامة وصولاً للتطبيع الثنائي مع الكيان الإسرائيلي، مما فجر موجة غضب عربية وإسلامية كبيرة ضدهما.

كما واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوات البحرينية والإماراتية بمثابة الخيانة التاريخية للقضية الفلسطينية والإسلام، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله.

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