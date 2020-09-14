ناشط إسرائيلي
ناشط إسرائيلي
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“بالتفاح والعسل”.. “شاهد” رسالة إسرائيلي لـ”الأصدقاء الجدد” تثير الجدل.. تجاهل الكويت وهذا ما قاله عن عُمان

كتب وطن
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أرسل وبلغة عربية ركيكة، رسالة إلى “الأصدقاء الجدد” من العرب حسب وصفه، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف يوم الجمعة القادم 18 سبتمبر 2020.

 

وظهر الناشط الإسرائيلي في رسالته المصوّرة والتي أثارت جدلا واسعاً ورصدتها (وطن) يقول: “في يوم الجمعة القادم يحتفل الشعب اليهودي بعيد رأس السنة العبرية، وفي هذا اليوم نحن نأكل التفاح مع العسل، ونتمنى كل واحد للآخر سنة موفقة”.

 

 

وتابع: ” ولذلك أطيب التماني لأصدقائنا الجدد في العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية ، أتمنى لكم سنة طيبة وموفقة من ، سنة سلام وصداقة وجوار طيب”.

 

وشارك الأكاديمي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، مقطع الفيديو الخاص بالناشط الإسرائيلي عبر صفحته الخاصة بتويتر، وعلق عليه قائلاً: “ناشط اسرائيلي يوجه تبريكات بمناسبة حلول السنة اليهودية في اللغة العربية.”

 

فيما تفاعل عديد من المغردين مع حديث الناشط الإسرائيلي معربين عن استغرابهم من تباين الحديث مع الفعل، وإدعاء الإسرائيلي منذ أن وجد بأنه مخلوق بريء وُجد للسلام، بينما تاريخه معمّد بدماء الأبرياء من العرب والمسلمين.

 

 

 

وكانت كل من والإمارات قد أعلنتا في أوقات متفرقة من الشهر الجاري والماضي، توقيعهما اتفاقية سلامة وصولاً للتطبيع الثنائي مع الكيان الإسرائيلي، مما فجر موجة غضب عربية وإسلامية كبيرة ضدهما.

 

كما واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوات البحرينية والإماراتية بمثابة الخيانة التاريخية للقضية الفلسطينية والإسلام، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله.

 

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