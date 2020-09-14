ابن سلمان يلعب بـ”تحرير المرأة” لتجميل وجهه القبيح.. أول سعودية تترشح لرئاسة ناد رياضي وهذا ما وعدت به الجماهير

استمرارا لسياسات ابن سلمان الجديدة التي يهدف من خلالها لخداع الرأي العام العالمي ليظهر بصورة المحرر للمرأة ويغطي على جرائمه، وفي سابقة هي الأولى من نوعها قدَّمت سيدة سعودية من منطقة الجوف شمال غرب المملكة ملف ترشُّحها لرئاسة نادٍ رياضي بالمنطقة.

وبحسب ما نقلته الوكالة الألمانية فإن السيدة عواطف السهو، تنتظر موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية للنادي بفارغ الصبر، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

وفيما تستعد هذه السيدة لخوض منافسة على كرسي زوجها، الرئيس الحالي للنادي، فإنها تتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

“السهو” أكدت في تصريحات لها أن المرأة السعودية قيادية وقادرة.

وقالت ما نصه: “سأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة”.

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي وضمن سعيه لتجميل صورته الدموية أمام الراي العام العالمي، سمح ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لمجلة “فوغ” الشهيرة المتخصصة في الأزياء، بتصوير عارضات أزياء شبه عاريات في منطقة “العلا” بالمدينة المنورة ما فجر موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ونشرت النسخة العربية من “فوغ” صورا لجلسة تصوير لعارضات أزياء أجنبيات في منطقة “العلا”، يظهرن بملابس فاضحة.

وتحت عنوان “كواليس 24 ساعة قضتها ’مونو‘ في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالسعودية”، قالت المجلة إن “قليلة هي الصور الجديرة بأن نصفها فور مشاهدتها بكلمة (أيقونية)”.