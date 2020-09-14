أكاديمي إماراتي يكشف كيف سقطت أبوظبي في أيدي “السفهاء” على حين غفلة وسلبية من شعبها؟

نشر الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، لخص بها واقع دولة الإمارات وما يفعله بها حاكم أبوظبي “السفيه” والذي لا شك سيقود جميع الإماراتيين لكارثة، حسب وصفه.

سيكتب التاريخ ان امارة أبوظبي وفي غفلة وسلبية من شعبها سقطت في ايدي سفهائها فعاثوا في الأرض فسادا بثرواتها ومحاربة معتقداتها وقمع احرارها والتعاون مع اعدائها وعندما فاق شعبها على الحقيقة كان التاريخ قد تجاوزه والكارثة قد وقعت …..ولا حول ولا قوة الا بالله

— Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) September 14, 2020