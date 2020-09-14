أكاديمي إماراتي يكشف كيف سقطت أبوظبي في أيدي “السفهاء” على حين غفلة وسلبية من شعبها؟
نشر الأكاديمي الإماراتي يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، لخص بها واقع دولة الإمارات وما يفعله بها حاكم أبوظبي “السفيه” والذي لا شك سيقود جميع الإماراتيين لكارثة، حسب وصفه.
“اليوسف” قال في تغريدة له بتويتر رصدتها “وطن” إن إمارة أبوظبي سقطت في أيدي السفهاء ـ في إشارة إلى محمد بن زايد وصبيانه ـ بسبب سلبية الشعب وغفلته.
سيكتب التاريخ ان امارة أبوظبي وفي غفلة وسلبية من شعبها سقطت في ايدي سفهائها فعاثوا في الأرض فسادا بثرواتها ومحاربة معتقداتها وقمع احرارها والتعاون مع اعدائها وعندما فاق شعبها على الحقيقة كان التاريخ قد تجاوزه والكارثة قد وقعت …..ولا حول ولا قوة الا بالله
— Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) September 14, 2020
وكتب ما نصه: “سيكتب التاريخ أن إمارة أبوظبي وفي غفلة وسلبية من شعبها سقطت في أيدي سفهائها فعاثوا في الأرض فسادا بثرواتها ومحاربة معتقداتها وقمع أحرارها والتعاون مع أعدائها وعندما فاق شعبها على الحقيقة كان التاريخ قد تجاوزه والكارثة قد وقعت، ولا حول ولا قوة الا بالله”
وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع حديث الأكاديمي العماني. مؤكدين على أن البلاد تسير نحو المجهول بخطى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. والذي بات لا يهمه أي مصالح على المستوى العام داخل الدولة، بقدر اهتمامه ببقاءه واستمرار سلطته.
وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أعلن في 13 أغسطس المنصرم. توقيع بلاده اتفاقية سلام وصولاً للتطبيع الثنائي مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية. في خطوة اعتبرها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “تاريخية” لصالح الدولة الإسرائيلية.
واعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة تاريخية للدين والوطن والمعتقدات الإسلامية. وحق الشعب الفلسطيني في وطنه وأرضه، وطعنة في ظهر الأمتين العربية والإسلامية.
وجدير بالإشارة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في 11 سبتمبر الحالي توقيع البحرين اتفاقية سلام بعد الإمارات مع الكيان الإسرائيلي.
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