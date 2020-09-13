محمد بن سلمان وملك البحرين
محمد بن سلمان وملك البحرين
الهدهد

هذا ما فعله ابن سلمان حتى ينبطح ملك البحرين.. صحيفة إسرائيلية تفضح ما يجري في الخليج ومخطط كوشنر الجديد

كتب وطن
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كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، جانباً مهماً في اتفاق البحريني الإسرائيلي، والذي أعلن عنه الجمعة الماضية وفق بيان أمريكي إسرائيلي بحريني ثلاثي.

 

وقالت الصحيفة، إن يشكل إلى حد كبير خروجاً دبلوماسياً من الصندوق، ويخدم بشكل خاص الرئيس الأمريكي في معركته الانتخابية، لافتةً إلى أنه يفتح بابا يتيح للسعودية أن تحذو حذو .

 

وأوضحت الصحيفة، أن البحرين ليست الدولة العربية الأهم بين دول ، لكن إقامة العلاقات هو تطور مشجع يساهم في إضفاء الشرعية على ، كدولة ذات سيادة في نظر جيرانها العرب، مضيفة أنه على غرار الإمارات، والبحرين تقيمان علاقات ثقافية وتجارية ورياضية، بصورة غير رسمية منذ التسعينيات.

 

وأضافت الصحيفة: “بخلاف الإمارات وعُمان، فإن أغلب سكان البحرين هم من الشيعة – يوجد عليها نفوذ إيراني قوي ومعارضة شديدة وسط المواطنين لتطبيع العلاقات”، منوهةً إلى أن أهمية الاتفاق مع البحرين تنبع بشكل أساسي من العلاقة الشجاعة بين البحرين والسعودية.

 

وأشارت إلى أن الاتفاقية نفسها، بحسب تقدير خبراء، تكونت بتأثير من ولي عهد ، حتى يأتي يوم يكون من الأسهل على السعودية، إنشاء علاقات مع إسرائيل في إطار أوسع من الدول العربية.

 

وأضافت الصحيفة العبرية ان من أهم أسباب إنشاء العلاقات هو “رغبة الرئيس الأمريكي، التباهي بإنجاز دبلوماسي آخر يساعده في الانتخابات، وربما يحسّن فرصه في الحصول على جائزة نوبل للسلام”، لافتة إلى أن “جاريد ، صهر ترامب ومستشاره، يعمل بجهد على هذا الأمر على الرغم من عدم وجود فرص كبيرة”.

 

واعتبرت الصحيفة ان “تطبيع العلاقات مع البحرين سيساهم في تعزيز قدرة “إسرائيل” على التعامل استخباراتياً، وربما حتى عسكرياً، مع التهديد الإيراني.. ليس المقصود أن تقاتل البحرين نيابة عنا، لكنها يمكن أن تتيح لنا الوصول إلى مختلف الخدمات التي يمكن أن تفيدنا. ويمكن أيضاً أن تشكل البحرين سوقاً للتكنولوجيا الإسرائيلية، لذلك، على الرغم من أن تطبيع العلاقات بين البحرين و”إسرائيل” يخدم بشكل رئيسي ولي العهد السعودي وترامب، فإنه تطور مرحب به”.

 

ومن جهتها، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن البحرين حصلت على موافقة السعودية قبل قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل وجعلها رسمية، رغم أن مئات الشركات الإسرائيلية على اتصال بمسؤولين وشركات تعمل في البحرين منذ عدة سنوات.

 

ولفت معلق الشؤون العربية في القناة 13 إلى أنه “قالت لنا مصادر خليجية اليوم إن السعودية هي من حرك هذه العملية مع البحرين. البحرين هي دولة تقع تحت رعاية السعودية، ويجب أن نفهم هذا الأمر، والسعودية هي من دفعت البحرين قدماً بعد التوافق مع ”.

 

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