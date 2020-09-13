نتنياهو حمد الله على نعمة “هبل” سفهاء أبوظبي والمنامة وهذا ما قاله عن المليارات التي ستنقذ اقتصاد إسرائيل

أحرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المهرولين نحو التطبيع مع بلاده بتصريحات جديدة، أكد فيها أن اتفاقيتي السلام التي سيوقعهما مع الإمارات والبحرين في واشنطن ستضخان المليارات إلى اقتصاد إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نتنياهو قبل صعوده للطائرة التي أقلعت من مدينة تل أبيب إلى واشنطن، وذلك للمشاركة في مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو، بحسب بيان صدر عن مكتبه جمع تصريحاته: “هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة”.

وأضاف نتنياهو: “أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام وتوصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا هو عصر جديد”.

ومساء الأحد، تظاهر عشرات الإسرائيليين عند مدخل مطار “بن غوريون” في تل أبيب، احتجاجا على سفر نتنياهو، تزامنا مع مصادقة الحكومة على إغلاق كامل لمدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من الجمعة المقبل، في إطار مجابهة تفشي كورونا.

ويتظاهر أسبوعيا آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، ضد نتنياهو وحكومته، على خلفية “سوء إدارة أزمة كورونا”، واتهامات بالفساد.

الجدير ذكره، أن البحرين أعلنت الجمعة الماضية التوصل لاتفاق تطبيع مع إسرائيل يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية معها برعاية أمريكية، وذلك بعد الإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي بهذا الشأن الشهر الماضي.

ومن المقرر أن توقع البحرين والإمارات اتفاق تطبيع مع إسرائيل غداً الثلاثاء في البيت الأبيض، الأمر الذي أثار غضباً فلسطينياً وشعبياً عربيا، فيما التزمت جامعة الدول العربية الصمت إزاء اتفاقيات التطبيع التي تمثل خروجاً عن مبادرة السلام العربية.

ومنذ إعلان الإمارات عن التوصل للاتفاق مع إسرائيل انبرت أبوظبي في ارسال واستقبال الوفود الاقتصادية من أجل عقد الاتفاقيات، التي يرجح مراقبون أنها ستستنزف أموال الإماراتيين، مما يجعل بلادهم سوقاً للبضائع والمنتجات الإسرائيلية.

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