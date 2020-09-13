“شاهد” مفاجأة صادمة عن قاتل الطفلة الكويتية مروة الشمري ومكان العثور عليها!

كشفت حسابات إخبارية كويتية أن هناك شبهة جنائية وراء وفاة الطفلة مروة ظاهر الشمري التي أحدثت قضيتها ضجة كبيرة في الكويت حيث عثر على جثتها في خزان مياه بمسكنها بعد اختفائها من المنز.

حساب “تفتيش الكويت” الموثق بتويتر ووفق ما رصدته (وطن) ذكر أن هناك شبهة جنائية وراء وفاة الطفلة مروة الشمري ولايزال التحقيق جارياً لمعرفة المتسبب.

شبهة جنائية وراء وفاة الطفلة مروة نايف الشمري – لايزال التحقيق جارياً لمعرفة المتسبب – التحقيق حالياً مع شقيقها " مضطرب عقليا" pic.twitter.com/17fENwbI3X — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 12, 2020

هذا وأوضح الحساب ذاته أن التحقيق يجري حالياً مع شقيقها وهو “مضطرب عقليا”، في إشارة كبيرة إلى أنه ربما هو من أقدم على قتلها.

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها خبر اختفاء الطفلة مروة ظاهر الشمري في الجهراء وبعد تكثيف البحث والتحريات، عثرت قوات الأمن على جثتها داخل خزان مياه في مسكنها.

شصاير بديره شفي الناس 💔🥺عاد جرح #فاطمة_علي_العجمي ماطاب ..تعبنا وربي قتل #مروة_ظاهر_الشمري بيد شقيقة المختل مو قادره استوعبه لان تفاصيل الجريمه معتقد مختل كيف تصعد معاه لسطح ثم يقطها بالتانكي ثم يجيب صخره ويحطها فوق تانكي اي مختل عقليا تكون جريمته مرتبه كذا ؟! في شي غامض 😔🥺 pic.twitter.com/Oi2Ripx9Ix — 🕊 ف 🇰🇼 ف🕊 (@jo0o0ory41) September 13, 2020

وبحسب ما نقلته صحيفة “الراي” المحلية فقد عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفلة «مروة» المفقودة في الجهراء داخل خزان مياه في مسكنها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن أجهزتها تكثف البحث والتحري عن طفلة مفقودة في الجهراء، بعد أن أبلغ مواطن مخفر شرطة الواحة عن تغيب ابنته مروة (6 سنوات) من المنزل يوم أمس الجمعة في الساعة 5:30 مساء في نفس منطقة الواحة وتم تسجيل قضية رقم 3/2020 تغيب.

وكان والد الطفلة مروة الشمري خرج في مقطع فيديو مناشداً الجميع مساعدته في العثور على ابنته.