الطفلة الكويتية مروة الشمري
الطفلة الكويتية مروة الشمري
Imageحياتنا

“شاهد” مفاجأة صادمة عن قاتل الطفلة الكويتية مروة الشمري ومكان العثور عليها!

كتب وطن
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كشفت حسابات إخبارية كويتية أن هناك شبهة جنائية وراء وفاة الطفلة التي أحدثت قضيتها ضجة كبيرة في حيث عثر على جثتها في خزان مياه بمسكنها بعد اختفائها من المنز.

حساب “تفتيش الكويت” الموثق بتويتر ووفق ما رصدته (وطن) ذكر أن هناك شبهة جنائية وراء وفاة الطفلة مروة الشمري ولايزال التحقيق جارياً لمعرفة المتسبب.

هذا وأوضح الحساب ذاته أن التحقيق يجري حالياً مع شقيقها وهو “مضطرب عقليا”، في إشارة كبيرة إلى أنه ربما هو من أقدم على قتلها.

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارها خبر اختفاء الطفلة مروة ظاهر الشمري في الجهراء وبعد تكثيف البحث والتحريات، عثرت قوات الأمن على جثتها داخل خزان مياه في مسكنها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الراي” المحلية فقد عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفلة «مروة» المفقودة في الجهراء داخل خزان مياه في مسكنها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن أجهزتها تكثف البحث والتحري عن طفلة مفقودة في الجهراء، بعد أن أبلغ مواطن مخفر شرطة الواحة عن تغيب ابنته مروة (6 سنوات) من المنزل يوم أمس الجمعة في الساعة 5:30 مساء في نفس منطقة الواحة وتم تسجيل قضية رقم 3/2020 تغيب.

وكان والد الطفلة مروة الشمري خرج في مقطع فيديو مناشداً الجميع مساعدته في العثور على ابنته.

 

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