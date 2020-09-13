“شاهد” عمرو أديب “كبير المطبلين” يختلق هذه الكذبة لتشبيه السيسي بأردوغان ويستشهد بـ”الجزيرة”

استخدم الإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب خلال إحدى حلقات برنامجه عبر قناة “إم بي سي مصر”، تقريراً لقناة الجزيرة الفضائية يتحدث عن مشروع قامت به الحكومة التركية في العام 2014، وحاول فبركته والاجتزاء منه لنشر أكذوبة وافتراء عن تركيا.

وتداول المغردون مقطع فيديو مقتطف من برنامج أديب، “رصدته “وطن”، يوثق دقائق من البرنامج تحدث فيها حول الموضوع وقال: “عايز بس أوريكم فيديو صغير من قناة الجزيرة، المعلم بتاعهم أردوغان، في 2014، قرر يهد كم بيت، ستة مليون، اهو شايفينهم وهما بيتهدوا”.

المهرج المدلس يسرق تقريراً لمراسل الجزيرة في إسطنبول عامر لافي عن مشروع معين، ليعرضه على جمهوره يثبت به أن الزعيم #أردوغان يهدم البيوت على غرار ما يحدث مع الغلابة في #مصر ولا أحد ينتقده كما هو الحاصل مع السيسي !! لا أدري إن كان هذا المزور يدري أن زميله في التهريج قد مات بالأمس؟ pic.twitter.com/PQdR3OsbMy — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) September 12, 2020

بينما الحقيقة الكاملة والتي قطعها أديب ظهرت ببقية المقطع من تقرير مراسل الجزيرة في تركيا عامر لافي، يقول: ” نهدم لنبني مستقبل أفضل، عنوان فيلم ترويجي لمشروع اسمه التطوير الحضاري، يهدف لإخلاء وهدم أكثر من 6 ملايين مبنى في عموم تركيا، وإعادة بناءها وفق مواصفات مطابقة للزلازل”. ليعلق عمرو اديب قائلاً: “6 مليون بيت وولا واحد فتح بقه”.

وبحسب ما يُفهم من المقطع فإن عمرو أديب حاول بفبركته وكذبه بشأن المشروع التركي الذي تم فيه إعادة بناء 6 ملايين مبنى في أرجاء البلاد، وكأنه حملة إزالة في تركيا شبيهة بحملة الإزالة التي يقوم بها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في عديد من المحافظات المصرية، والتي طالت آلاف الوحدات السكنية والمساجد والمباني المختلفة، فيما لم يقول عمرو أديب أن السلطات التركية قامت بإعادة بناء تلك المباني، وليس هدمها وتشريد أهلها.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع كذب وتدليس الإعلامي المصري المعروف عنه بـ”التطبيل” لصالح النظام المصري في كل المناسبات، أو بالأحرى بالتطبيل لصالح أي رئيس ونظام قائم.

مدلس كذاب أشر من رويبضات الخلق في هذا الزمان — ابراهيم اليماني (@ibrahemyamani) September 13, 2020

هذا ابن سلول العصر أعرفك عليه — أنوار الغيثاني (@anwarummalgaidy) September 12, 2020

ونشر أحد المغردين المقطع وعلق عليه قائلاً: “المهرج المدلس يسرق تقريراً لمراسل الجزيرة في إسطنبول عامر لافي عن مشروع معين، ليعرضه على جمهوره يثبت به أن الزعيم #أردوغان يهدم البيوت على غرار ما يحدث مع الغلابة في #مصر ولا أحد ينتقده كما هو الحاصل مع السيسي !! لا أدري إن كان هذا المزور يدري أن زميله في التهريج قد مات بالأمس”.

المهرج المدلس يسرق تقريراً لمراسل الجزيرة في إسطنبول عامر لافي عن مشروع معين، ليعرضه على جمهوره يثبت به أن الزعيم #أردوغان يهدم البيوت على غرار ما يحدث مع الغلابة في #مصر ولا أحد ينتقده كما هو الحاصل مع السيسي !! لا أدري إن كان هذا المزور يدري أن زميله في التهريج قد مات بالأمس؟ pic.twitter.com/PQdR3OsbMy — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) September 12, 2020

وتشهد الأوساط المصرية حالة من الغضب الكبير والنقم تجاه النظام الحاكم جراء حملة الإزالة تلك والتي تسببت بتشريد آلاف الأسر حتى الآن دون إيجاد أي بديل أو مأوى لهم.

كما زادت وتيرة الغضب بعد تداول مقاطع فيديو توثق قيام الجرافات التابعة للنظام المصري بهدم المساجد، مما أثار حفيظة المصريين بصورة واسعة.

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