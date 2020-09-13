البحرين وإسرائيل
البحرين وإسرائيل
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“شاهد” احتفاء واسع وتباهي في تل أبيب بخيانة البحرين.. وهدية إسرائيلية خاصة لملك “جزيرة الرتويت”

كتب وطن
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نشرت صفحة بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو يوثق عزفاً قام به فنان إسرائيلي للنشيد الوطني البحريني، بالتزامن مع توقيع اتفاق السلام المزعوم بين والبحرين الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 11 سبتمبر الجاري.

 

وقام الفنان الإسرائيلي “” بحسب ما قالت الصفحة الإسرائيلية، بعزف مقطع النشيد الوطني للبحرين والذي نصه: “بحريننا مليكنا، رمز الوئام، دستورها عالي المكانة والمقام، ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم، عاشت مملكة ، بلد الكرام مهد السلام، دستورها عالي المكانة والمقام، ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم، عاشت مملكة ”.

 

 

وتفاعل جمع من المغردين والنشطاء مع ما نشرته الصفحة الإسرائيلية، مؤكدين بأن كل الطرق والوسائل التي يحاول الإعلام العبري الترويج لها واستخدامها لاستمالة الشعوب العربية هي فاشلة، وأن كل ما تعمل عليه الصفحات الإسرائيلية من محاولة لاختراق الوعي العربي، وخلق حالة استسلام داخلي في قلوب العرب والمسلمين، هي محاولات فاشلة.

 

 

 

 

وعلق أحد المغردين وقال: “السلام لا يفرض بالقوة، وإنما بالحق والعدل، والطريق إلى السلام مع العرب هو طريق واحد لا غيره، عبر القبول بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تبنتها الجامعة العربية في عام ٢٠٠٢م وانتم ألقيتم بها في سلة المهملات ١٨ عاماَ حتى يومنا هذا، فهل تريدون سلاماً فهلا، أم استسلاماً فألف لا”.

 

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في 11 سبتمبر الجاري توقيع البحرين اتفاق سلام مع الكيان الإسرائيلي، لتكون هي التالية لدولة التي اعلنت نفس السلام في 13 أغسطس المنصرم.

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوة البحرينية والإماراتية بمثابة طعنة تاريخية في ظهر الشعب الفلسطيني، وخيانة للدين والأقصى والقضية الفلسطيني.

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