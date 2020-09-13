إيناس الحنطي
إيناس الحنطي
حياتنا

بعدما دعت السعوديات لجذب الرجال لهن.. “شاهد” إيناس الحنطي تخترع حجاباً جديداً لتسهيل المُهمة!

كتب وطن
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أثارت نجمة السوشيال ميديا ، الجدل من جديد بعد محاولتها تغيير مفهوم الحجاب الشرعي باستخدام .

 

ونشرت إيناس الحنطي صورة عبر “” رصدتها “وطن”، وهي تضع “” فوق الحجاب، مُطلقةً عليه “حجاب ”، وسألت مُتابعيها: “مين كني بالباروكة؟”، مُشبهةً نفسها بطريقة غير مُباشرة بمواطنتها نجمة السوشيال ميديا هند القحطاني، والتي هاجمتها سابقاً.

 

 

ورأى المتابعون أن إيناس الحنطي تُناقض نفسها بهذه التصرفات، وتحاول جذب أكبر عدد من المشاهدات واستقطاب الجماهير بإثارة الجدل بهذه الطريقة، فكتبت مُتابعة: “الحين ذي الي تبي تدرس حالة هند القحطاني النفسيه والاجتماعيه؟ انا والله الي ابي ادرس وضعك النفسي وأنتي تحاولين اثارة جدل من وراء لبس البواريك ياختي احترمي حجابك ع الاقل يا المصلحة الاجتماعيه والله العظيم تناقضات غريبه في الادميه ذي”.

 

وكتب آخر: “ينتقدون العالم ويتمنون يسوون زيهم سبحان الله تناقض مؤلم”.

 

ورأى آخر أنها تُمهد لخلع الحجاب بهذا التصرف، وكتب مُتابع: “استغفرالله العظيم هذا تحايل على الدين الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه”.

 

وهاجمت إيناس الحنطي، هند القحطاني بفيديو سابق، ووصفتها بأنها حالة تستحق الدراسة في تلميح إلى اختلال شخصية القحطاني وتعمدها لفت الانتباه الدائم.

 

 

وأثارت الحنطي غضب السعوديين سابقاً حين دعت الفتيات إلى تخفيف التستر بالحجاب، ونزع النقاب، ليسهل تواصلهن مع الرجال الآخرين غير محارمها.

 

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