جريمة - تعبيرية
جريمة - تعبيرية
حياتنا

جريمة مروّعة تهزّ الأردن .. قتله طعناً بالسكين ثم أحرق الشقة وبها الجثة وبعد القبض عليه هذا ما اعترف به!

كتب وطن
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أقدم أردني على آخر بطعنه عدة طعنات بواسطة أداة حادة، وإضرام النار في الشقة قرب الدوار السابع،  لاخفاء الجريمة إثر خلاف مع المغدور،

وبناءً على بلاغ بالحريق، تحرك الدفاع المدني إلى الموقع وعمل على اخماد النيران، ليُعثر بعد ذلك داخل الشقة على جثة لشخص تبين بالكشف عليها انه تعرض للطعن بواسطة اداة حادة بمناطق مختلفة من جسده وحروق بسبب اشعال النيران في شقته .

واضاف الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وخلال وقت قياسي ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن فريق تحقيقي خاص ن تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة، والقي القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده.

وبالتحقيق معه اعترف انه على اثر خلاف مع المغدور اقدم على طعنه عدة طعنات بواسطة اداة حادة واضرام النار بالشقة بعد ذلك لاخفاء الجريمة وما زال التحقيق جارياً معه .

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