تكبره بـ40 عاماً .. وقف يتصبّب عرقاً بعدما أنهى العلاقة الحرام ثمّ أجهز عليها لهذا السبب الصادم!

بعد علاقة حميمة جمعتهما على فراشٍ واحد، أقدم شاب سوداني يبلغ من العمر 25 عاماً، على قتل امرأة من جنسيته، تكبره بـ40 عاماً، في مصر.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام مصرية، فإنّ الشاب السوداني “حسام”، وبعدما انتهى من لقاء حميمي مع تلك السيدة وقف يتصبب عرقاً، لتطالبه بـ200 جنيه مقابل العلاقة، وهو ما رفضه الشاب، ودار جدالٌ بينهما، هددته خلاله بفضحه إن لم يُعطها المبلغ .

وعن الطريقة التي قتلها بها، قال الشاب السوداني بعد القاء الأمن المصري القبض عليه، إنه دفع السيدة على السرير وقيدها من الخلف، بجلباب حريمي، وكتم أنفاسها من فمها ثم خنقها من رقبتها بقطعة قماش سمراء، وجذب رقبتها للخلف حتى تمزق الجلد المحيط بالفكين.

وبعد جريمته، لاذ الشاب هاربا عقب حتى تمكنت مباحث الجيزة من كشف غموض الجريمة والقت القبض عليه، واعترف بأنه القاتل.

وذكر “حسام” أنّه تعرف على ضحيته منذ 4 أشهر، وكانا يتقابلان باستمرار، مضيفاً أنها اقترضت منه 200 جنيه، وعندما طلب المبلغ أخبرته بعدم قدرتها على رده في ذلك الوقت، فعرض عليها إقامة علاقة غير شرعية بينهما ووافقت.

وتابع أنه رغم فارق الـ40 عامًا بينهما، إلا أنه حضر إلى شقتها السكنية أكثر من مرة، لكنه في المرة الأخيرة، كان بينهما اتفاق على أن يعطيها 200 جنيه بعد انتهائه من العلاقة، إلا أنه رفض ذلك بعدما انتهى وأعطاها 20 جنيها فقط، ما دفعها للتشاجر معه فقتلها واستولى على هاتفها المحمول.

وقررت النيابة العامة تمديد حبسه 15 يوما، تمهيدا لإحالته لمحكمة الجنايات خلال أيام.