حياة الفهد
حياة الفهد
الهدهد

بعد اتهامها بالإساءة للوافدين المصريين .. هل قررت مصر منع حياة الفهد من دخول أراضيها!

كتب وطن
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بعد اتهامها بالإساءة للوافدين المصريين، رفضت محكمة القضاء الإداري في ترفض الدعوى التي تطالب بإدراج الفنانة الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول .

وكانت حياة الفهد أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دعت لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا من الكويت.

وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج ”أزمة وتعدي“: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها”.

كما أضافت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“.

لكنّ الفنانة الكويتية، خرجت في لقاءٍ ضمن برنامج “تريندنغ” على قناة MBC ، لترد على الهجوم الذي تعرّضت له عقب تصريحاتها حول الوافدين .

وقال حياة الفهد إنها لم تقصد في تصريحاتها دولة معينة، ولا تدري لماذا فُهم المقصود الوافدين من مصر، مشددة على أنها كانت تتحدث عن من أسمتهم “العمالة السائبة”.

وأكدت الفنانة الكويتية أن كلامها كان موجهاً للمخالفين والوافدين، وأنها لا تقصد الناس الذين جاؤوا الى الكويت بعقود عمل.

وجددت التأكيد على أن الدولة لم تعد تحتمل اكثر، قائلةً إن الكويت بلد غير زراعي، وبعض الدولة مثل الأردن قررت وقف تصدير منتجاتها الى الكويت.

وأضافت حياة الفهد: “اللي يفهم كلامي غلط هو حر .. كلامي من باب حرصي على بلدي”.

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